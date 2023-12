Ritardi nel restauro del rosone sulla chiesa di San Nicolò 

A 45 giorni dalla perizia sul rosone fatta dai tecnici della Soprintendenza, Maria Passeroni e Georgia Toreno, i lavori di restauro dell’opera nella facciata della chiesa di San Nicolò, a Guspini, non sono ancora iniziati. Il paese, guardando il ponteggio elevato nel terrapieno di fronte alla chiesa, attende l’avvio delle opere. Il 14 novembre le funzionarie della Soprintendenza, dopo l’ispezione, dissero: «Bisogna mappare tutte le parti e poi decideremo le modalità d’intervento». La ditta appaltatrice Desogus restauri di Cagliari, attraverso il comproprietario Massimiliano Desogus, dichiara: «La Soprintendenza non ci ha ancora comunicato le modalità di intervento. Attendiamo disposizioni».

Per procedere occorre capire le cause del degrado del rosone: sono andate perse molte parti originali e altre sono state ricostruite con il restauro eseguito circa 10 anni fa, costato 150mila euro. Con i lavori in corso, finanziati dalla Regione con 200mila euro, si deve attuare un restauro risolutivo, per scongiurare che serva un altro intervento tra pochi anni. Il manufatto artistico risalente al 1600 presenta microfessure che indeboliscono gli archi traforati. Il recupero dell’opera artistica con sostituzione delle parti erose con altre in pietra appare sempre più improbabile. Non è esclusa la surrogazione del rosone con una copia identica, con l’originale esposto dentro la chiesa. ( m. s. )

