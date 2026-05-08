«Ritardi nei lavori sulle strade» 

Transitare in molte delle strade di campagna diventa sempre più difficile con disagi per i residenti e per i tanti imprenditori, che hanno terreni da coltivare o allevamenti. Succede a San Gavino Monreale in attesa che il Comune metta in funzione il Greder, un macchinario per la sistemazione delle strade. Lo rimarca con forza il consigliere comunale Nicola Ennas: «Questo mezzo è l’unico strumento in grado di dare risposte ed é ancora parcheggiato, nonostante l'assunzione dell’operaio specializzato». Inoltre la stagione delle piogge ha aumentato i disagi e con le grosse pozzanghere d’acqua molti veicoli rischiano di rimanere impantanati: «Senza strade adeguate – dicono i consiglieri Angela Canargiu e Nicola Ennas - le aziende agricole rimangono isolate, i costi aumentano e lo sviluppo si blocca: si tratta di condizioni essenziali per lavorare e vivere dignitosamente nelle nostre campagne». (g. pit.)

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