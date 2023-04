Ritardi nei lavori sulla 130, il comitato: «Morti evitabili» 

Pronti a manifestare, le autorizzazioni ci sono tutte: sabato a partire dalle 10 si terrà il primo sit-in organizzato dal Comitato per la sicurezza della 130. E l'incidente stradale in cui una donna di Elmas di 83 anni, Teresa Pili, ha perso la vita venerdì nell'incrocio all'ingresso di Elmas, è stata l'ennesima dimostrazione della pericolosità di questa strada.

L’accusa

Ottavio Schirru, referente del Comitato, è durissimo: «La politica si dovrà assumere la responsabilità di queste morti, si potevano evitare. Sabato saremo a Decimomannu, all'incrocio con San Sperate, appenderemo striscioni per informare tutti che c'è un colpevole ritardo nell'inizio dei lavori».

L’iter

Il progetto tanto atteso prevede l'eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu, l'eliminazione dei semafori e sottopassi per l'attraversamento in sicurezza. Ma l'iter sembra non avere fine, da decenni continua a subire rinvii: l'ultimo un anno e mezzo fa quando l'opera, insieme con altri 9 importanti progetti per le infrastrutture isolane, è stato commissariato, su richiesta della Giunta regionale, dal Governo e trasferito da Anas direttamente al governatore Christian Solinas.