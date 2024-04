«Ritardi nei lavori della diga, l’impresa non ha colpe» 

«L’invaso di Maccheronis è una diga di accumulo e non di laminazione, pensata solo per la protezione della diga stessa e non dei territori a valle dell’invaso». Lo hanno ricordato ieri i consulenti della difesa nel processo per l’alluvione del ciclone Cleopatra nel 2013 al processo davanti al Tribunale di Nuoro. Lavori sulla diga che erano stati interrotti dopo un contenzioso tra il Consorzio e la ditta appaltatrice e che secondo il consulente del pm aveva creato problemi al crono-programma più volte slittato per interruzioni e varianti di perizia. «Affermazioni non tecnicamente condivisibili», hanno spiegato ieri i consulenti delle difese nel processo che, davanti al giudice monocratico Elena Meloni, vede tra i 58 imputati l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l’allora comandante del Corpo forestale Gavino Diana e l’ex direttore Carlo Masnata. A parlare ieri il consulente delle società appaltatrici: «La diga durante i lavori rimaneva in esercizio per garantire l’approvvigionamento idrico, e serviva una concatenazione di lavori per garantire la sicurezza, ma ci sono stati degli imprevisti che hanno stravolto gli eventi». Il tecnico ha parlato della presenza di linee elettriche non contemplate e i lavori anziché iniziare da monte della diga cominciarono a valle e questo creò anche problemi nel riutilizzo del materiale che dovette essere portato da fuori. Insomma, ritardi imputabili a imprevisti.

