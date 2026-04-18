«Ritardi fortissimi nei lavori del porto» 

A macchia di leopardo: la rete arancione del cantiere milionario che dovrebbe garantire servizi essenziali nel porticciolo turistico di Torregrande è distribuita di qua e di là, circonda le aree dei lavori in corso, quelle usate per accatastare materiale, corridoi che conducono alla banchina e piccoli tratti intorno alla sbarra che porta al parcheggio.

Sul posto

Alle 11,30 di venerdì mattina in cantiere non c’è nessuno. Poco più in là, qualche pescatore sbroglia le nasse, un altro prende il largo dopo aver fatto rifornimento, al bar una signora sorseggia il caffè e al primo piano del palazzetto che ospita gli uffici delle “Marine Oristanesi”, società di gestione del porto, il presidente Gianni Salis si augura che i lavori finiscano o, almeno, che vadano avanti. «La prima fase si sarebbe dovuta chiudere il 25 gennaio, per poi far avanzare il cantiere. Attualmente 90 posti riservati alle imbarcazioni da diporto sono bloccati e, a giudicare dai ritardi, potrebbero restare così», si rammarica Salis seduto alla scrivania che occupa dal 2021. «Le opere sono in fortissimo ritardo, abbiamo fatto richiesta a Demanio, Comune e Capitaneria – i tre enti coinvolti, anche se i lavori sono del Comune – per conoscere gli sviluppi del cantiere visto che, in base al cronoprogramma che ci era stato consegnato, entro il 21 giugno avrebbero dovuto completare la zona del diporto e l’intero progetto sarebbe dovuto essere finito per novembre». Con l’estate ormai alle porte, il timore è che il porticciolo non lavori a pieno regime. «La stagione rischia di essere compromessa. Già lo scorso anno abbiamo avuto perdite per circa 120-130mila euro, la paura è che quest’anno possa andare anche peggio». I dettagli sono richiamati nel pannello affisso sul container degli uffici: per “la riqualificazione e il potenziamento del porto” è stata prevista una durata di 330 giorni, con inizio il 12 novembre 2025 e presunta fine l’8 ottobre 2026. I soldi – 4.332.564 euro – arrivano dalla Regione ma il soggetto attuatore è, come detto, il Comune. Si tratta di un intervento particolarmente atteso, visto che molte postazioni – almeno lungo la banchina dei pescatori – non hanno corrente né acqua. «Di questi lavori si parla da 19 anni – ricorda Salis –. Per ben due volte la Regione ha finanziato le opere e, dopo aver atteso inutilmente che il Comune procedesse, si è ripresa i fondi. Questa volta il cantiere è stato avviato, ma serve capire quando finirà». Inutile chiedere all’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri. «Per dare risposte dovrei consultarmi con gli uffici, non sono il capocantiere», ha tagliato corto ieri al telefono.

Il dragaggio

La questione è fondamentale non solo in vista della stagione turistica, ma anche per garantire condizioni migliori ai tanti pescatori che ogni giorno da qui prendono il mare. L’infrastruttura conta 400 posti barca da diporto con un transito che si aggira sui 180-200 approdi stagionali. Oltre ai lavori in corso, c’è anche il problema dell’altezza ridotta del fondale per il quale si attende il dragaggio: il progetto è in fase di conferenza di servizi. «Questo limita molto l’accesso al porto – conclude Salis – soprattutto per le imbarcazioni a vela».

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