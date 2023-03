Ritardi e proteste per il cantiere sulla 131 

Le difficoltà nelle forniture dei materiali frenano i lavori sulla Statale 131, all’altezza di Nuraminis, e la chiusura del cantiere, inizialmente prevista per marzo, slitta all’estate. Che i ritmi dell’immenso cantiere tra i chilometri 23 e 27 della Carlo Felice non fossero rapidissimi era negli occhi delle migliaia di automobilisti che la percorrono da quando le quattro corsie sono state chiuse e consegnate alle imprese affidatarie Aleandri Costruzioni spa e Beozzo Costruzioni srl le tortuose complanari nelle due direzioni di marcia.

La doccia gelata

Ma ora sul fine lavori ancora lontano c’è l’ufficialità dell’Anas. «Tra Nuraminis e Serrenti sono in corso gli interventi per l’ammodernamento di un tratto circa 10 chilometri della strada statale 131 “Carlo Felice”, per un investimento di 45 milioni di euro. Nei mesi scorsi, le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da parte dell’impresa esecutrice hanno causato un rallentamento della produzione. I lavori sono ad oggi regolarmente in corso e il ripristino della normale circolazione è previsto entro la stagione estiva», scrive l’ente della strade in una nota. I lavori di ammodernamento, nei 10 chilometri del tratto della 131 che vanno da Nuraminis e Serrenti, passando per il piccolo centro di Villagreca, vanno avanti dal 2021.

La frenata

Meno di un anno fa, tra maggio e agosto 2022 era scattato il blocco della circolazione nell’arteria principale, con il traffico veicolare deviato nella due complanari, con limite di velocità di 50 chilometri all’ora e divieto di sorpasso infranti costantemente. Da allora nei circa i quattromila metri compresi tra i chilometri 23,400 (svincolo di Monastir) e 27,400, in corrispondenza del cavalcavia di Nuraminis-Serramanna, il traffico delle migliaia di autoveicoli in transito sulla più importante arteria della Sardegna è stato scandito dalle difficoltà e criticità quotidiane, con rallentamenti e code nelle ore di punta. «Questa fase dei lavori sarà conclusa entro marzo 2023», scriveva Anas nella nota che a luglio 2022 annunciava la chiusura della carreggiata nord Cagliari-Sassari della 131 (un mese prima era toccato alla carreggiata opposta). Non tutto quindi è andato come nelle previsioni, e i piani che volevano la 131, nei cinque chilometri tra Monastir e Nuraminis, riconsegnata da questo mese agli automobilisti sono saltati. Da qui il nuovo termine per la chiusura del cantiere. «Anas ha richiesto all’impresa una riprogrammazione delle attività di cantiere che consenta di velocizzare le prossime fasi e, contestualmente, vigilerà sulle attività in corso al fine di garantire il rispetto dei programmi».