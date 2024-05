«Ritardi e pericoli nella pista» 

«I lavori si protraggono da troppo tempo e quella che dovrebbe divenire una pista ciclopedonale ora è una trappola per le caviglie». Così i residenti della zona Funtana Marzu, ma anche chi pratica jogging e soprattutto chi è costretto a recarsi a piedi nella struttura della Rosa del Marganai, lamentano la pericolosità degli interventi ancora non conclusi in via Borsellino, dove è prevista una corsia preferenziale per pedoni e biciclette che condurrà alla cittadella sportiva di Cavalier San Filippo.

«Da quando sono iniziati i lavori la situazione è decisamente peggiorata. - racconta Massimiliano Salis, un abitante della zona - È un percorso decisamente trafficato anche dai veicoli che non vanno di certo a passo d’uomo e da quando sono cominciati gli interventi per la realizzazione della pista ciclopedonale, si costringe i pedoni a camminare ai bordi delle corsie di marcia. Al momento è una vera e propria trappola, impraticabile. L’ultimo incidente risale a qualche giorno fa, quando una signora per evitare di passare rasente alla carreggiata, è caduta rovinosamente. È stato necessario richiedere i soccorsi. Nell’attesa che venga sistemato il manto bituminoso della nuova pista, il percorso risulta essere un lungo tracciato disseminato di pietre, impervio al punto da costringere i pedoni ad avviarsi lungo le corsie con tutti i rischi del caso: «Sono tanti i cittadini, soprattutto parenti dei pazienti in degenza nella struttura della Rosa del Marganai, che continuano a segnalarmi i disagi a cui sono quotidianamente soggetti. - racconta il consigliere d’opposizione di “Nuova Iglesias” Antonio Zedde - Chi non dispone di un mezzo ed è costretto a percorrere il tragitto sulle proprie gambe, deve fare i conti con una situazione non solo poco agevole, ma sopratutto pericolosa. I lavori si stanno dilungando oltremodo e spero vivamente possano concludersi nel minor tempo possibile». Nel frattempo l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru spiega perché ancora gli interventi non si siano conclusi: «Occorre posizionare delle barriere a protezione delle curve più pericolose che lambiscono la pista (sono previsti anche due passaggi pedonali rialzati), c’è però un ritardo nella consegna dei materiali di protezione. Posso assicurare che appena riprenderanno i lavori, nell’arco di un mese il percorso verrà inaugurato».

RIPRODUZIONE RISERVATA