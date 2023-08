Ritardi e lunghe code davanti all’ecocentro 

Chi aveva deciso di andare a conferire i rifiuti all’ecocentro comunale, ieri ha dovuto pazientare fino a un’ora e mezza prima di potersene liberare. Nel centro di raccolta si è formata una coda che arrivava fino alla strada provinciale per Montevecchio.

«Sono arrivato la mattina presto - è la testimonianza di Alessio Pilloni, consigliere di minoranza - e la fila era già di una ventina di macchine. Prima della chiusura prevista per mezzogiorno, per liberarsi della coda di auto, hanno permesso a tutti di entrare. Ma perché non accelerare le procedure e snellire la coda prima, anziché farlo quando mancavano 5 minuti alla chiusura?». Risponde il vicesindaco Marcello Serru, che invita i cittadini a recarsi all'ecocentro con i rifiuti già differenziati e pronti a essere conferiti: «All'ecocentro il personale Teknoservice ha fatto entrare i cittadini due per volta, come sempre, per motivi di sicurezza, ma ieri si è presentato un numero maggiore di utenti rispetto al solito e questo è il motivo per cui si sono create delle code». Dalla maggioranza interviene anche il consigliere Filippo Usai: «Ci sono state segnalazioni da parte di tanti cittadini relativamente ai disservizi nell'ecocentro comunale. Sarebbe il caso di verificare ulteriormente e prendere provvedimenti in merito».