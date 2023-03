«Ritardi e improvvisazione da 4 anni» 

«Ero e resto contrario – spiega - all'ingresso nella maggioranza di partiti che avevano perso le elezioni contro la nostra lista, per poi anche ricevere un ruolo in Giunta con un assessorato tecnico. Una operazione mai vista in una città come Bosa dove oggi governa una forza che era all'opposizione e che aveva promosso una precisa campagna elettorale contro la lista di cui facevo parte. Pertanto – sottolinea l’ex vicesindaco - mi ero reso conto che il sistema di lavoro della maggioranza non consentiva di poter raggiungere gli obiettivi fissati nel programma a suo tempo stilato e condiviso da tutti».

Non fa sconti l’avvocato Alessandro Campus, il secondo più votato della lista “Un’altra Bosa”, ed ex vicesindaco di Piero Casula. Almeno sino a due anni fa quando si consumò un clamoroso strappo che lo portò, insieme all’assessora Piera Addis, a mollare Casula perché contrari alla decisione di allargare la maggioranza al Partito sardo d’azione. E oggi non ha cambiato idea.

«La maggioranza che governa Bosa non rappresenta la scelta fatta dagli elettori alle elezioni comunali del 2019».

L’addio

«Ero e resto contrario – spiega - all'ingresso nella maggioranza di partiti che avevano perso le elezioni contro la nostra lista, per poi anche ricevere un ruolo in Giunta con un assessorato tecnico. Una operazione mai vista in una città come Bosa dove oggi governa una forza che era all'opposizione e che aveva promosso una precisa campagna elettorale contro la lista di cui facevo parte. Pertanto – sottolinea l’ex vicesindaco - mi ero reso conto che il sistema di lavoro della maggioranza non consentiva di poter raggiungere gli obiettivi fissati nel programma a suo tempo stilato e condiviso da tutti».

«Ritardi e carenze»

Con queste premesse il giudizio sul lavoro della Giunta Casula è molto severo. «Siamo lontani anni luce – evidenzia Campus - da quanto avevamo sperato di realizzare, ma questo penso sia visibile agli occhi di tutti i cittadini. Ci sono ritardi sulle varie opere pubbliche tuttora mai concluse o iniziate, la viabilità è sempre carente. In particolare rilevo che in una città turistica, la promozione e i servizi ad esse legati sono sempre più lasciati all'improvvisazione».

Secondo Campus Bosa avrebbe bisogno di una scossa. «Di forze, magari giovani, corrette e rispettose dell'alleato – afferma - che si impegnino per la città con la giusta visione e decisione, senza scendere a compromessi; spesso dire a tutti sì equivale ad un no».

Il centrodestra

Ma il centrodestra bosano potrebbe presentarsi unito alle prossime Comunali e a quali condizioni? «Bisogna capire quale sia il centrodestra, la città comunque ha da sempre, statisticamente, questo orientamento che seppur sopito alle tornate elettorali si risveglia», sottolinea Campus.

A febbraio 2024, le Regionali precederanno le amministrative e a sentire l’ex vicesindaco ci saranno ripercussioni sulle liste. «Una possibile elezione in Consiglio regionale di un candidato locale, farebbe da traino per le Comunali ma, soprattutto, le regionali faranno da tramite per le alleanze comunali».

Il futuro

Ma qual è il futuro di Alessandro Campus? «Proseguirò a esercitare la mia professione come fatto durante l’attività amministrativa. Osservo con occhi attenti e critici la politica sempre con la speranza che chi governi lo faccia con l'unico scopo di migliorare la propria comunità senza alcun tornaconto. È tempo di finirla con chi vive di politica a favore di chi vive per la politica».

