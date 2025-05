«Ritardi e disagi: per la città un danno (anche) economico» 

Snocciola i numeri per lanciare l’allarme. «I lavori per la linea della metropolitana di superficie Repubblica-Matteotti, lunghezza di 2,6 km, sono iniziati il 26 marzo 2021 e da previsione si sarebbero dovuti concludere in 836 giorni. Era già una previsione molto generosa. Oggi siamo a quasi 1500 giorni e non si vede luce fuori dl tunnel, soprattutto se consideriamo che i lavori intorno a piazza Madre Teresa di Calcutta, collegamento tra viale Cimitero e viale Diaz, è tutto da fare. Così come è ancora tutto da fare il tracciato in via Roma», tuona Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. E aggiunge: «Ormai non stupisce neanche più: dopo questi ritardi e questa incapacità di esecuzione dei lavori non stupisce più l'atteggiamento dell’Arst. Stupisce invece il silenzio dell'amministrazione comunale che non sta assumendo alcuna posizione nonostante i lavori si stiano svolgendo a “casa” sua e stiano comportando danni economici alla città connessi alla maggiore durata degli spostamenti per colpa dei cantieri. Il sindaco Zedda in campagna elettorale si era scagliato contro i cantieri aperti ma anche qui tra la nuova e la precedente amministrazione c’è perfetta continuità». ( ma. mad. )

