Ritardi e cancellazioni, weekend da incubo 

Voli cancellati, ritardi e scioperi. L’arrivo dell’estate ha complicato la vita dei passeggeri: nelle ultime settimane i disagi sono aumentati. Ieri EasyJet ha annullato all’ultimo momento il collegamento del mattino tra Cagliari e Malpensa, lasciando a terra decine di viaggiatori pronti a partire (sia nello scalo sardo che in quello lombardo). Per molti si trattava dell’inizio delle vacanze: c’è chi ha dovuto annullare le prenotazioni degli hotel ed è stato costretto a rivedere i programmi di viaggio.

Imprevisti che ormai sono diventati una costante. Chi parte a fine serata da Fiumicino si è messo l’animo in pace: i voli diretti in Sardegna decollano con un ritardo che può arrivare fino a tre ore - succede spesso al Roma-Cagliari, soprattutto nel weekend – costringendo i passeggeri a lunghe attese nelle lounge degli aeroporti. Negli scali sardi quasi un collegamento su due non rispetta gli orari previsti. A rovinare la media sono stati anche gli scioperi del settore aereo, che negli ultimi mesi si sono ripetuti più volte. Il prossimo è in programma per il 15 luglio: oltre al personale degli aeroporti si fermeranno anche i dipendenti di alcune compagnie (come Vueling e Malta Air, quest’ultima del gruppo Ryanair). Il 22 luglio un altro sciopero, questa volta del personale Sogaer, società che gestisce l’aeroporto di Cagliari.

