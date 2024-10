Ritardi e cancellazioni, si chiude un semestre da dimenticare 

Tra carenza di personale, maltempo e difficoltà organizzative, l’ultimo semestre sarà ricordato per i disservizi che hanno caratterizzato il trasporto aereo e creato disagi a milioni di passeggeri in tutta Europa, con impatti per miliardi di euro sulle compagnie aeree. E la Sardegna non ha fatto eccezione. Anche nell’Isola i ritardi e le cancellazioni, soprattutto nel mese di agosto, hanno raggiunto livelli record.

I ritardi complessivi dei voli registrati hanno raggiunto 16,9 milioni di minuti, con un aumento del 44% rispetto al 2019 e del 48% sul 2023 (dati Eurocontrol). Oltre 26mila i voli cancellati in Europa che hanno lasciato a terra circa 3,9 milioni di passeggeri. Il numero di voli giornalieri è stato pari a 33.671 a giugno, salendo a circa 34.200 al giorno a luglio e ad agosto, per poi scendere lievemente a settembre, con un traffico aereo che ha registrato una crescita del +5,2% sul 2023, mettendo sotto pressione sia le compagnie aeree che le infrastrutture aeroportuali. I dati arrivano da uno studio condotto dalla società specializzata in rimborsi per il trasporto aereo Rimborso al volo.

Se si analizzano le cause dei disservizi, uno dei principali colpevoli è stato il maltempo, che specialmente nei mesi di luglio e agosto ha interessato le regioni occidentali d’Europa, costringendo molte compagnie a ritardare o cancellare voli. Ma sul banco degli imputati c’è anche la carenza di personale: molti aeroporti hanno sofferto la mancanza di risorse umane sia per il controllo del traffico aereo che per le operazioni di terra.

RIPRODUZIONE RISERVATA