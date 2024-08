«Ritardi e cancellazioni, agosto comincia meglio» 

È stato un luglio di ritardi e cancellazioni nel settore aereo. Secondo i dati Eurocontrol, monitorati dal Codacons la puntualità dei voli in partenza dagli scali europei è crollata al 49,7%, ben 18,5 punti percentuali in meno rispetto al 2019. Ad agosto però le cose potrebbero andare meglio. Questa la rassicurazione dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, convocato dal vicepremier Matteo Salvini, a cui hanno partecipato Enav, Enac, Assaeroporti, Aeroporti 2030, Aeroporti di Roma, Sea (società di gestione degli aeroporti di Milano) e le compagnie Ita Airways, Ryanair, Lufthansa, Easyjet e AeroItalia. Salvini «ha esortato» tutti gli interlocutori ad «impegnarsi al massimo» per garantire un servizio «all’altezza delle aspettative» riporta una nota, aggiungendo che il ministro ha anche chiesto «il dettaglio di tutti gli eventuali disservizi o problemi, a partire da alcuni errori a livello europeo nella programmazione del traffico aereo che causano ingorghi nei nostri cieli», un tema che verrà sollevato già al prossimo Consiglio Trasporti Ue di settembre. A prevedere uno scenario più positivo per il mese di agosto è l’Enac: «Le criticità sono state superate, credo che il sistema regga», ha detto il presidente Pierluigi Di Palma, sottolineando che «c’è anche un problema di forte crescita del nostro traffico aereo, Eurocontrol pensava che il traffico aereo crescesse del 6% ma noi siamo a oltre il 12%», ha sottolineato Di Palma.

