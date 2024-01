Ritardi, code e disservizi Un lunedì da dimenticare 

Non c’era bisogno di alcuna Cassandra per profettizzare che la chiusura della Macomer-Chilivani sarebbe stata un disastro per il trasporto ferroviario sardo: da Olbia al Marghine, passando per il Logudoro e Sassari, i viaggi da incubo si sono materializzati. Dalla mattina presto. La puntualità si è trasformata in miraggio, le informazioni di servizio venivano dosate col contagocce dell’incertezza, i disagi sono diventati la costante della giornata. Peggio di così non poteva andare. A maggior ragione con i sindaci nemmeno sentiti da Rfi e Trenitalia, le due società del Gruppo Fs che «una volta di più sono passati sopra la testa dei sardi» e anche ieri hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Posizione ribadita

La Macomer-Chilivani ha il suo cuore nel Marghine che scorre verso nord-est sino a incrociare il Logudoro. «Ma Rfi e Trenitalia dimenticano che sarebbe buona regola ragionare col territorio», dice Franco Scanu, sindaco di Sindia e presidente dell’Unione di Comuni Marghine. «Per di più – suona l’affondo – la paralisi a cui è stata costretta la Sardegna risulta determinata da un’opera inutile. I tanti disservizi che dovranno sopportare i passeggeri dell’Isola, non si convertiranno in benefici nemmeno quando termineranno i lavori».

I lavori

Salvo intoppi, la Macomer-Chilivani deve rimanere chiusa sino al 5 maggio. Questo è il tempo che Rfi, la spa che si occupa delle infrastrutture, ha dato alla ditta appaltatrice per installare l’Ertms, una tecnologia che localizza i treni e serve a garantire la massima sicurezza. Proprio l’utilità dell’investimento, da 35 milioni, è stata uno dei temi più dibattuti in questi giorni e su cui torna anche il segretario della Uil Trasporti, William Zonca.

Il paradosso

Il sindacalista fa notare un aspetto nuovo: «La chiusura della Macomer-Chilivani scopre il fianco a una cattiva abitudine sulla gestione delle ferrovie in Sardegna, ovvero l’assenza di programmazione. È storia nota che l’Ertms non sia una tecnologia presente nell’Isola, quindi non ha alcun senso sistemarla unicamente in quaranta chilometri di tracciato. Altra cosa sarebbe stato un intervento programmato lungo tutta la linea isolana: così sì che si potrebbero recuperare minuti preziosi sui tempi di attesa dei treni, visto che in Sardegna c’è il binario unico. Invece a lavori ultimati per i passeggeri sardi non cambierà nulla». Zonca lo ricorda, se mai ce ne fosse bisogno: «Sino a quando non verranno decisi interventi strutturali sull’intero sistema ferroviario dell’Isola, i tempi di percorrenza non cambieranno. Rfi dica piuttosto cosa intende fare per migliorare una ferrata che ha il doppio binario solo nell’11,7 per cento del tracciato (50 chilometri su 427, ndr)», chiude il segretario.

Prossima riunione

Salvatore Deidda, quota Fdi della Sardegna a Roma, alla Camera è il presidente della commissione Trasporti. «Purtroppo so tutto – premette al telefono -. Ho saputo dei disagi e dobbiamo vederci chiaro sul tipo di intervento che Rfi ha deciso di fare in Sardegna. Andranno chiarite anche le modalità con cui Trenitalia ha organizzato il servizio sostitutivo». Per questo nei prossimi giorni il deputato si farà promotore di un riunione «a cui inviterò proprio le due società del Gruppo Fs». Verranno chiamati a partecipare parlamentari e sindaci.

Danno e beffa

Come raccontato da L’Unione Sarda nei giorni scorsi, la Regione pagherà cara la sostituzione dei treni con i bus per i prossimi quattro mesi. Anche perché nel tentativo di evitare troppo trasbordi, da Macomer i pullman portano direttamente alle destinazioni finali di Olbia e Sassari, «attraversando una Statale 131 in pessime condizioni, visti i tanti cantieri aperti», ricorda il sindaco Scanu. L’operazione del servizio sostitutivo costerà alla casse della Regione 2,7 milioni, con un tariffario a chilometro sino a 5,32 euro.

L’annuncio

Per mettere una pezza al sistema ferroviario in tilt, sta lavorando l'assessore ai Trasporti, Antonio Moro, che anticipa l’elaborazione di un «piano straordinario via autobus tra le principali città della Sardegna». Moro poi bolla come «totalmente inadeguato il servizio sostitutivo coi pullman organizzato tra Trenitalia» e denuncia che la stessa Regione «ha ricevuto solo a metà dicembre la comunicazione sull’inizio dei lavori lungo la Macomer-Chilivani, con contestuale chiusura della tratta». Di certo, così come ha funzionato oggi, il sistema ferroviario dell’Isola non può reggere. Servono correttivi. A tempo di record.

RIPRODUZIONE RISERVATA