Ritardi a Roma, proclamazione rinviata ancora 

A quattro giorni dalla chiusura dei seggi mancano ancora i nomi definitivi dei nuovi 76 europarlamentari italiani. Colpa anche del bug informatico che ha bloccato 78 sezioni di Roma. La Corte d’appello sta effettuando il conteggio dei voti, intanto per fare luce sui disservizi il sindaco Roberto Gualtieri ha istituito una commissione d’inchiesta che entro dieci giorni produrrà un report. Ad oggi sui 27 Paesi Ue i risultati finali sono stati forniti da 16 Paesi; per dieci - tra cui appunto l’Italia - i dati sono provvisori e l’Irlanda ha dato soltanto stime. In via informale, comunque, i partiti europei hanno inviato all’Eurocamera una prima lista ufficiosa degli eletti. Per quella definitiva dell’Italia si dovrà attendere la proclamazione degli eletti, che spetta ai cinque Uffici elettorali circoscrizionali, una volta ricevuto dall’Ufficio elettorale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

