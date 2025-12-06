Risveglio Verona, Atalanta al buio  

H. VERONA 3
atalanta 1
Hellas Verona (3-5-2) : Monti- pò, Nunez, Nelsson, Bella-Kot- chap, Belghali (47’ st Kasta- nos), Niasse (42’ st Harroui), Al-Musrati, Bernede, Frese (47’ st Valentini), Giovane (42’ st Oyekoge), Mosquera (34’ st Sarr). All. Zanetti
Atalanta (3-4-2-1) : Carnesec- chi, Djimsiti, Hien, Kossounou (1’ st Kolasinac), Hien, Zappa- costa (16’ st Zalewski), Ederson (16’ st Pasalic), De Roon, Bellanova, De Ketelaere (24’ st Samardzic), Lookman, Krstovic (1’ st Scamacca). All. Palladino
Arbitro : Mariani di Aprilia
Reti : 28’ pt Belghali, 35’ pt Giovane, 26’ st Bernede, 36’ st Scamacca (rig)
Verona. Primo successo del Verona contro un’Atalanta ancora lontana dai propri standard abituali.
RIPRODUZIONE RISERVATA