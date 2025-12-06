VaiOnline
Serie A.
07 dicembre 2025 alle 00:37

Risveglio Verona, Atalanta al buio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

H. VERONA 3

atalanta 1

Hellas Verona (3-5-2) : Monti- pò, Nunez, Nelsson, Bella-Kot- chap, Belghali (47’ st Kasta- nos), Niasse (42’ st Harroui), Al-Musrati, Bernede, Frese (47’ st Valentini), Giovane (42’ st Oyekoge), Mosquera (34’ st Sarr). All. Zanetti

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesec- chi, Djimsiti, Hien, Kossounou (1’ st Kolasinac), Hien, Zappa- costa (16’ st Zalewski), Ederson (16’ st Pasalic), De Roon, Bellanova, De Ketelaere (24’ st Samardzic), Lookman, Krstovic (1’ st Scamacca). All. Palladino

Arbitro : Mariani di Aprilia

Reti : 28’ pt Belghali, 35’ pt Giovane, 26’ st Bernede, 36’ st Scamacca (rig)

Verona. Primo successo del Verona contro un’Atalanta ancora lontana dai propri standard abituali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 