Risveglio Paolini a Miami 

Miami. Ci ha messo 64 minuti Luciano Darderi a sbarazzarsi dello spagnolo Pedro Martinez (megio classificato di lui) al debutto nel Masters 1000 di Miami: 6-4, 6-1 per guadagnarsi la sfuida con Hubert Hurkacz. Flavio Cobolli, ancora a digiuno di vittorie sul circuito Atp nel 2025, é stato invece sconfitto al primo turno dall'argentino Thiago Agustin Tirante (n.117 del mondo), col punteggio di 6-1, 3-6, 6-3. Lorenzo Sonego ha invece domato con un doppio 7-5 l’argentino Mariano Navone, nelle sfida tra due vincitori di Cagliari. Ha faticato oltre il lecito Mattia Arnaldi contro il cinese Yibing Wu (421 Atp), domato per 7-6, 4-6, 6-3.

Il tabellone femminile

Un bel segnale è arrivato da Jasmine Paolini, numero 7 Wta, che è approdata al terzo turno, imponendosi in due set sulla slovacca Rebecca Sramkova, 37 del mondo, con un doppio 6-4, dopo un avvio complicato (sotto 3-0 e palla del 4-0 per la rivale, al debutto nel tabellone principale del torneo della Florida). La toscana è attesa da Ons Jabeur (30) che ha superato la ceca Katerina Sikiakova in due set. Meno felice la performance di Lucia Bronzetti, superata al secondo dalla greca Maria Sakkari (ex numero 3) in tre set per 6-3, 5-7, 6-4.

Oggi in campo

Oggi l’attesa tra gli appassionati italiani è per il debutto al secondo turno di Lorenzo Musetti (15ª testa di serie) contro il francese Quentin Halys (57 del mondo), ma soprattutto per Federico Cinà. Il non ancora diciottenne palermitano avrà di fronte un vecchio marpione come Grigor Dimitrov (15 Atp) ma potrà giocare senza alcuna pressione. Domani toccherà (oltre che a Darderi) a Matteo Berrettini contro il francese Hugo Gaston.

