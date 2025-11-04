VaiOnline
Is Mirrionis – San Michele.
04 novembre 2025 alle 01:23

Risveglio da incubo, strade sommerse dai rifiuti 

Risveglio da incubo, ieri, per i residenti di numerose strade di Is Mirrionis e San Michele tra cumuli di rifiuti sparsi ovunque e marciapiedi ostruiti da materiali ingombranti. Epicentro del degrado in via Serbariu, dove è comparsa una sorta di isola ecologica abusiva con decine di sacchi ricolmi di spazzatura e perfino un vecchio boiler e dove, tra l’altro, si registra anche la presenza, da mesi, di una maleodorante perdita fognaria.

Rifiuti abbandonati per strada anche nelle vie Trincea delle Frasche (vicino ai giardinetti, per giunta), Mandrolisai, Cornalias e nella piazzetta retrostante l’edicola di via Quirra, ridotta ad un letamaio. Stesso, tristissimo, scenario tra piazza Medaglia Miracolosa e via La Somme, non nuove a situazioni del genere, con gabbiani e cornacchie all’assalto.

«Non è la prima volta che capita, non sappiamo più che fare», conferma Gabriella Spiga, anziana che abita da sempre in via La Somme. «È pieno di incivili, servono telecamere», suggerisce Emilio Cau, 43 anni, residente in via Quintino Sella angolo via Serbariu. Amareggiato don Giorgio Franceschini, parroco di San Massimiliano Kolbe, in via Cornalias. «Purtroppo è un problema sociale ed educativo», il suo serafico commento.

«Quello che vivono determinati quartieri è ormai una discarica a cielo aperto a cui non si può sinceramente più assistere», tuona la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna), «credo che sia arrivato il momento che l’Amministrazione davvero possa intervenire con un piano di riorganizzazione della raccolta rifiuti e soprattutto della pulizia della città. Non si possono più lasciare i cittadini in queste condizioni».

