Risultato speciale per i Casteddu4Special. I rossoblù - impegnati a Coverciano nelle finali nazionali della Dcps - hanno conquistato il secondo posto nella loro categoria (secondo livello). Accompagnati dalla psicologa dello sport Gianna Manca, dall’educatrice sportiva Francesca Cappai e dagli allenatori Gianluca Pinna e Michael Sechi, hanno ottenuto due vittorie (4-1 contro la Cremonese e 5-2 con il Livorno) nel corso della prima giornata staccando così il pass per la finale. Nell’ultimo atto, si sono arresi al “Terzo Tempo” di Torino, che ha vinto per 2-0. Un risultato comunque prestigioso per i rossoblù che festeggeranno sabato alla Domus in occasione di Cagliari-Venezia.

Coppa Quartieri

E sempre alla Domus, oggi dalle 9.45 alle 13.15, si giocherà la finale della Coppa Quartieri, progetto promosso da Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio - Be As One (in partnership con USR Sardegna, A.S.D. Marabadminton, MSP Sardegna, Sport e Salute e con il contributo di Fondazione di Sardegna. Nel corso delle eliminatorie hanno gareggiato in cinque discipline - badminton, basket, calcio, pallavolo e staffetta - oltre 450 atlete e atleti di quattro quartieri di Cagliari (Cep, San Michele-Is Mirrionis, Sant’Elia-San Bartolomeo, Stampace-Marina) e altrettanti Comuni (Assemini, Elmas, Maracalagonis, Sinnai).

