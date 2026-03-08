VaiOnline
Dopo gara.
09 marzo 2026 alle 00:23

«Risultato importante» 

Milano. A fine partita la soddisfazione è tangibile in casa rossonera. E riecheggia ai microfoni di Dazn. Estupiñan, match winner, è raggiante: «Abbiamo lavorato tutta la settimana e il risultato ci ha premiato». Felicissimo anche Modric. «Ci abbiamo sempre creduto», dice il fuoriclasse croato. «Abbiamo fatto un grande primo tempo e abbiamo meritato la vittoria. Io l’anno prossimo con Allegri a Madrid? Sto bene qui».

Allegri più che parlare di campionato riaperto si guarda alle spalle. «Oggi era importante fare il risultato, siamo contenti. Ora ci sono le partite che contano e si deciderà la stagione. Non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo»

Sull’episodio del tocco di mano in area di Ricci i nerazzurri non recriminano. «Episodi del genere – riflette Dimarco – succedono ormai in ogni partita. La verità è che abbiamo creato troppo poco per far male al Milan». Chivu parla di un «primo tempo a ritmi bassi, sotto tono. Meglio nella ripresa. Ci abbiamo provato in tutti modi ma non siamo stati in grado di pareggiare».

