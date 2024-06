«Risultato disastroso e prevedibile dopo le Regionali» 

Il Campo largo incassa la vittoria, il centrodestra non può accontentarsi dei voti personali di Giorgia Meloni e apre una riflessione al suo interno. «Alle europee ci attestiamo a malapena al 40%, una conseguenza della sconfitta alle regionali dovuta alla percezione negativa dei sardi rispetto agli ultimi cinque anni di governo», è il commento di Michele Cossa dei Riformatori, candidato nella circoscrizione Isole con Forza Italia, «ora il centrodestra è da rifondare».

La riflessione interna

La coordinatrice regionale e senatrice di FdI Antonella Zedda la vede da un’altra prospettiva: «FdI è il primo partito, un grande risultato che premia direttamente il Governo nazionale e le sue scelte. Rispetto alle regionali superiamo il Pd e riusciamo ad avere una percentuale sopra il 24%. Resta la grande amarezza per non aver eletto l'europaramentare». Quanto ai dati delle comunali, e di Cagliari in particolare, «c’è il rammarico di non essere riusciti a raccontare agli elettori la nostra idea di città». Replica alle parole di Cossa il presidente del Psd’Az Antonio Moro: «Chi punta il dito contro il governo degli ultimi cinque anni, penso lo faccia per fare autocritica rispetto alle responsabilità di governo che ha avuto. L’asse in chiave antisardista che si è materializzato sei mesi fa aveva tre obiettivi: Truzzu governatore, Cossa europarlamentare, Alessandra Zedda sindaca di Cagliari. Li ha falliti tutti. E ha sconquassato gli equilibri di una coalizione che quando è stata unita ha vinto tutte le competizioni tra il 2019 e il 2023». Secondo il consigliere regionale di Alleanza Sardegna Franco Mula siamo di fronte a «un risultato disastroso e prevedibile: la sconfitta delle Regionali ha creato quell’effetto domino che ormai era nell’aria. Si paga l’arroganza di imposizioni partitiche che non hanno premiato». Il segretario e deputato di FI Pietro Pittalis si dice felice del risultato azzurro alle europee che ha eguagliato il 10% nazionale, «un consenso superiore alle precedenti europee che ci posiziona come seconda forza del centrodestra». Il coordinatore della Lega Michele Pais è ottimista: «Contiamo di essere presenti nei Consigli comunali. Si riparte dal basso».

L’onda delle regionali

«Viene confermata la scelta politica del Campo largo a Cagliari, Sassari, Alghero e Sinnai», osserva il segretario Piero Comandini, «non siamo il primo partito alle Europee ma per poco. Lo siamo nelle due città maggiori, a dimostrazione che il congresso ha costruito un partito nuovo, coeso, e capace di parlare ai sardi su temi importanti». Per il presidente del partito Giuseppe Meloni, «al Campo largo non c’è alternativa, e i risultati sardi ne sono la più lampante conferma». E il Pd regionale «ha saputo tracciare la strada per l’intera classe dirigente sarda». Secondo Francesco Agus (Progressisti), «il dato delle europee è ottimo e in linea con le recenti affermazioni del centrosinistra». Sulle comunali, «parliamo di tre realtà – Cagliari, Sassari e Alghero – evidentemente governate male dal centrodestra. A Cagliari abbiamo superato ogni record, con un’ottima affermazione della nostra lista. C’è una richiesta di ritorno a una stagione di governo positivo». Maria Laura Orrù (Alleanza Verdi Sinistra) ricorda che «i dati delle europee confermano una tendenza importante: Avs si consolida come la terza forza dell'area progressista: a livello regionale il dato si attesta sul 10,05%, del 11.58% a Cagliari, un risultato che dà forza ai temi che stiamo portando avanti: la difesa dell'ambiente e del territorio, l'equità sociale, la tutela dei diritti civili ma soprattutto la pace».

Controtendenza

In Sardegna il M5S è in controtendenza. «Si conferma forza trainante, aumentando il consenso rispetto alle elezioni regionali», sottolinea il coordinatore e senatore Ettore Licheri, «l’incremento dei voti fotografa il pieno sostegno alle scelte politiche che la presidente Todde, insieme alla sua coalizione, stanno portando avanti. Nonostante il crollo dell’affluenza il movimento cresce ovunque, il campo progressista diventa maggioranza nell’Isola: Pd, M5S e AVS raggiungono quota 50,2% mentre il centrodestra – Fdi, Lega, Fi – si ferma al 40%».

La delusione per la mancata elezione di un sardo a Strasburgo è trasversale. «Dobbiamo intraprendere una battaglia comune per istituire un collegio sardo separato da quello siciliano», dice Comandini. Cossa sottolinea che «il principio di insularità implica anche il diritto ad avere pari opportunità nella rappresentanza», mentre per Licheri «questa iniquità va eliminata con una modifica alla legge elettorale che riservi una quota alla Sardegna».

