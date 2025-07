«Risultati deludenti, bisogna rilanciare l’azione di governo» 

«Diciassette mesi di legislatura trascorsi tra luci e ombre. I risultati non sono all’altezza ed è arrivato il momento di cambiare cifra per rilanciare l’azione di governo». Ieri all’Assemblea del Pd a Tramatza si parlava di situazione politica regionale, e il segretario Piero Comandini l’ha fatto in gran parte della relazione introduttiva, senza far sconti alla presidente della Regione Alessandra Todde e al suo partito, il M5S: «Per cambiare passo dobbiamo essere un’alleanza politica, ritrovare lo spirito di gruppo, smettendo di pensare al calcolo elettorale di qualche partito o assessore». Quindi, «no alle personalizzazioni, è ora che si passi a ragionare sul noi». Comandini, che ricopre anche il ruolo di presidente del Consiglio regionale, aveva annunciato che avrebbe lasciato la segretaria nel dicembre dello scorso anno. Quindi la riunione di ieri era attesa. Ma il passaggio di testimone – probabilmente con il deputato Silvio Lai – avverrà a settembre. Venerdì 12, come annunciato a fine riunione dal presidente Giuseppe Meloni.

Le ombre

Dimissioni slittate più volte perché questa prima fase del mandato «è stata la più delicata per effetto del caso decadenza della governatrice che ha investito la politica tutta, Pd compreso». Caso decadenza che di certo non ha aiutato le luci a prevalere sulle ombre. Complici anche scelte che il Pd critica ancora. Sulla sanità, in particolare, «quello che abbiamo fatto non è una riforma, ma solo nomine di commissari», aggiunge il quasi ex segretario, «e bene hanno fatto i nostri assessori a non votare quella delibera priva di requisiti e di politica». Sulle province: «Mi son sentito in obbligo di ricordare alla presidente che dopo undici proroghe bisogna dire basta: meglio gli eletti di secondo livello dei commissari». Ad ogni modo, «ora il Pd si candida a modernizzare e fare ciò che sa fare meglio: leggi che siano patrimonio di tutti». Le riforme, insomma. Mettendo mano alla legge statutaria («se l’avessimo fatto in passato non ci troveremmo in questa situazione in cui per effetto del caso decadenza, tutto il Consiglio rischia lo scioglimento») e alla struttura organizzativa della Regione.

«Giunta poco propositiva»

Pochi interventi. Tra gli altri, quello del capogruppo in Consiglio Roberto Deriu: «Da questa fase bisogna uscire con risultati di governo. Per questo serve un partito, un luogo dove la discussione sia libera e matura, ed ecco perché non si può più rinviare l’avvento di una nuova classe dirigente che favorisca il dibattito». Detto ciò, Deriu fa notare che oggi «l’attività legislativa ristagna» anche per «il bassissimo numero di proposte che dalla Giunta arrivano in Consiglio». Interventi anche di Emanuele Cani («il Pd deve essere capace di relazionarsi con gli alleati perché senza di loro non si va da nessuna parte»), Emiliano Deiana, Matteo Lecis Cocco Ortu, Franco Marras («il partito non riesce più a stare nei territori nella modalità giusta, e l’elezione di un nuovo segretario non risolverà tutti i problemi»), Siro Marrocu, Davide Carta. Per il senatore Marco Meloni, «il percorso disegnato dal segretario è giusto. In questi mesi capire cosa fare è stato molto difficile, viste le contingenze imprevedibili: non è mai successo nella storia delle Regioni italiane che una presidente sia messa in discussione per questioni per noi incongrue, ma tant’è».

Reazioni

Le dichiarazioni di Tramatza non hanno lasciato indifferente il centrodestra. Paolo Truzzu (FdI) parla di «de profundis del Campo largo, dopo i Progressisti anche il Pd sostiene quanto affermiamo da tempo, e cioè che non c’è una proposta, né una visione». Il collega di partito Fausto Piga ricorda che «da mesi denunciamo che la presidente ha pensato solo alle nomine, ora lo dice anche il Pd». In serata la replica di Comandini: «Per buona pace dei colleghi di Fdl, per il Pd non è in discussione la scelta politica del Campo largo e l'alleanza con il M5S, inoltre la dialettica nel partito va nella direzione opposta ai loro desiderata, si tratta del metodo che i partiti seguono per rafforzare l'azione di un governo e migliorare il rapporto con i cittadini».

