Risucchiato dal motore dell’aereo 

BERGAMO. Dramma sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio: ieri alle 10,35 Andrea Russo, 35enne di di Calcinate, è morto risucchiato dal motore di un Airbus A319 della Volotea che stava rullando sulla pista prima di decollare per la Spagna, con a bordo 154 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Non si esclude il gesto volontario, stando ad alcune testimonianze.

Voli bloccati

Dopo l’incidente i voli sono stati bloccati e per un paio d’ore non ci sono stati più decolli, con gli aerei in atterraggio dirottati su altri scali. Secondo la ricostruzione della polizia di frontiera e dellla Procura di Bergamo Russo ha raggiunto il piazzale davanti all’aeroporto sulla sua Fiat 500 rossa, secondo alcuni percorrendo un tratto contromano. Ha lasciato l’auto in mezzo al parcheggio, è entrato nell’area degli arrivi, al pianterreno, e subito dopo ha raggiunto la pista dello scalo, pare attraverso una porta di emergenza. Il personale dell’aeroporto e la polizia hanno tentato inutilmente di bloccarlo mentre si dirigeva verso l’airbus. «Ho visto un uomo scappare dagli steward - ha raccontato il passeggero di un altro volo, che stava salendo sull’aereo accanto - All’inizio si è buttato contro i carter, le protezioni del motore destro dell’aereo, per poi fare il giro e buttarsi oppure venire risucchiato dal girante del motore di sinistra».

Potenza enorme

Chi lavora in aeroporto sa che bisogna stare lontani dal retro dei motori, che con la potenza possono risucchiare addirittura un container. La magistratura è al lavoro per capire di chi siano le responsabilità per le falle che hanno consentito al 35enne di raggiungere la pista. La Fit Cisl aveva scritto a gestore e prefetto, segnalando che era stata trovata una persona all’interno del carrello di un aereo dopo che, «con ogni probabilità, aveva scavalcato la recinzione».

