Ristrutturazioni nel mirino 

Ristrutturazioni e demolizioni, che dolore. In Costa Smeralda, fascia 300 metri dal mare, gli interventi di riqualificazione edilizia stanno diventando un incubo. I pm si occupano di cantieri già aperti, di quelli da aprire, ma anche di lavori finiti da un pezzo. C’è un’attenzione speciale della Procura di Tempio, ma anche dell’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena, per i grandi interventi di riqualificazione edilizia. Nei giorni scorsi, personale del Corpo Forestale si è presentato negli uffici comunali per un’acquisizione documentale, su delega della Procura, riguardante la riqualificazione del residence extra lusso a Li Liccioli, a due passi dall’Hotel Cala di Volpe. Non ci sono contestazioni, non ci sono indagati, ma la Procura di Tempio sta verificando come è stato ristrutturato il residence “Fiori Gialli”. I forestali hanno acquisito documentazione e informazioni che ora sono al vaglio dei pm. Al centro delle verifiche ci sono i permessi e le autorizzazioni (che, va detto, ci sono tutte) per la realizzazione di sette ville a cinque stelle “con miglioramento dello standard qualitativo delle strutture esistenti e dell’impatto paesaggistico, con l’utilizzo di materiali e tecniche della bioarchitettura”. La società che ha aperto il cantiere di Li Liccioli ha tutte le carte in regola, ma è proprio le carte in regola che interessano la Procura.

Trecento metri da mare

Il dato che emerge da una serie di vicende è l’attenzione, non solo sul piano penale, per grandi interventi di riqualificazione nella fascia dei trecento metri dal mare. Ne sanno qualcosa le società che avevano varato un operazione internazionale per la riqualificazione dell’Hotel le Ginestre, con vista sul golfo del Pevero. Il Comune di Arzachena ha prima autorizzato e poi bloccato il cantiere (a demolizione ultimata) per decadenza dei permessi. Non ci sono contestazioni penali, ma il provvedimento amministrativo ha congelato tutto. Una situazione simile riguarda la ristrutturazione di una villa di Pantogia.

Il caso Vacchi

Anche l’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi è finito nei controlli. La ristrutturazione della sua villa a Porto Cervo è stata bloccata e il cantiere sequestrato. Perché, secondo la Procura, non può essere ottenuto a posteriori il nullaosta idrogeologico. Un altro tema caldo delle verifiche sulle ristrutturazioni a cinque stelle.

