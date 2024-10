Ristrutturazioni, incentivo a rischio 

L’obiettivo sembra chiaro. Nel mirino del Governo sono finiti i bonus edilizi che, nelle varie forme in cui si sono susseguiti da circa 26 anni, hanno aiutato milioni di italiani a riqualificare le proprie abitazioni sfruttando generose detrazioni fiscali. Il primo a farne le spese è stato nei mesi scorsi il contestatissimo Superbonus 110%, una misura che nell’Isola ha generato una spesa pubblica di 3 miliardi per riqualificare solo il 3% delle abitazioni sarde.

Nel mirino

Tanto è bastato per ridimensionarlo pesantemente nel 2025, con una riduzione della percentuale di detrazione dall’originale 110% al 65%. La cessione del credito sarà consentita solo per i lavori di condominio approvati e comunicati entro il 17 febbraio 2023, con le spese da documentare entro il 29 marzo 2024.

Ma una sorte simile potrebbe capitare al più comune Bonus ristrutturazioni, oggi al 50% e in procinto di essere tagliato dal 2025 al 36% per poi essere abbassato ulteriormente al 30% dal 2028. Una riduzione dei vantaggi che inevitabilmente diminuirà anche l’”appeal” nei confronti dei cittadini, da sempre amanti di una misura che ha unito molti benefici e poca burocrazia.

Successo storico

Eppure il bilancio di una misura che si può definire tranquillamente storica è inequivocabile: dal 1998 lo hanno utilizzato ben 19 milioni di cittadini, praticamente un italiano su tre.

D’altronde le opportunità sono tantissime: il bonus ristrutturazioni può essere utilizzato fino a una spesa di 96mila euro per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali; interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Senza dimenticare le riqualificazioni sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali; l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli atti illeciti, la cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico; la bonifica dall’amianto, gli interventi anti-infortunio, l’acquisto di box auto e posti auto pertinenziali.

Insomma, un ventaglio di possibilità che ha contribuito innegabilmente a migliorare la qualità degli immobili sardi.

Futuro

Ma l’altra faccia della medaglia è certo pesante per la casse dello Stato. Basti pensare che solo dal 2021 i bonus edilizi sono costati 210 miliardi di euro. Ecco spiegato perché il Governo vuole limitarli: dal prossimo gennaio, senza modifiche legislative il bonus scenderà al 36%, spalmato sempre su dieci anni, e dal 2028 la quota si ridurrà al 30%. Non solo: il bonus ristrutturazione comprenderà anche l’ecobonus e il sisma bonus ordinario, che attualmente hanno aliquote molto più convenienti, fino all’85% per le ristrutturazioni condominiali, e dal 2026, sempre senza ulteriori modifiche, ricomprenderà il bonus barriere architettoniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA