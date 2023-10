Ristrutturazione nelle palestre dell’istituto comprensivo 

Le due palestre comunali dell’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea a San Gavino saranno messe a nuovo grazie a un finanziamento del ministero dell’Istruzione da 350mila euro. Intervento molto atteso anche perché le due palestre comunali vengono utilizzate da molte società sportive del paese.

Felicissima del finanziamento l’assessora alla Pubblica istruzione Giusy Chessa: «Abbiamo ottenuto il finanziamento per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza degli impianti, delle aree di gioco, di strutture sportive adibite ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. La riqualificazione delle palestre con il potenziamento anche delle attrezzature giova non soltanto agli studenti ma anche alle società sportive che la sera utilizzano gli spazi in orario extrascolastico per incentivare la pratica sportiva e favorire l'inclusione sociale». Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro degli uffici comunali. «Per qualsiasi comunità – aggiunge l’assessora Giusy Chessa – che pensi al benessere dei ragazzi e dei futuri cittadini è fondamentale ampliare l’offerta formativa, investire sulla scuola e aumentare il tempo da trascorrere tra i banchi. Inoltre per la ripresa dell’anno scolastico sono stati fatti tutti i lavori di adeguamento ordinari nei diversi edifici, interventi che si aggiungono a quelli realizzati negli anni precedenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA