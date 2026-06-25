Ristrutturazione in corso al santuario della chiesa di Santa Maria 

Via libera ai lavori di ristrutturazione del santuario della chiesa di Santa Maria. La parrocchia di Uta aveva ricevuto 150mila euro, fondi del Pnrr, per la valorizzazione dell’ambito architettonico e paesaggistico. Ora è iniziata la posa dei ponteggi per la pulizia e la messa in sicurezza della facciata e della struttura esterna del santuario.

Intanto il sindaco Paolo Angioni ha fatto alcune modifiche nella zona attorno alla chiesa: «Sono già all’opera e, come già avevo promesso, ho aperto i cancelli e inserito dei cartelli», spiega Angioni: «Santa Maria aveva un progetto per la realizzazione di un info point e altre iniziative. La prima cosa che ho fatto è stata aprire i cancelli perché il parco deve essere fruibile. È chiaro che dovremo stare attenti al possibile comportamento fuori luogo degli incivili».

L’obiettivo, continua il primo cittadino, «è avere una zona più pulita per i residenti e completare dei lavori in base alla nostra attuale disponibilità economica».

Il sindaco Angioni inoltre ha modificato gli orari di apertura degli uffici Comunali: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e il martedì dalle 15,30 alle 16,30. «Quando avremo più personale in Municipio allungheremo anche questa fascia oraria».

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