VaiOnline
Uta.
26 giugno 2026 alle 01:23

Ristrutturazione in corso al santuario della chiesa di Santa Maria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera ai lavori di ristrutturazione del santuario della chiesa di Santa Maria. La parrocchia di Uta aveva ricevuto 150mila euro, fondi del Pnrr, per la valorizzazione dell’ambito architettonico e paesaggistico. Ora è iniziata la posa dei ponteggi per la pulizia e la messa in sicurezza della facciata e della struttura esterna del santuario.

Intanto il sindaco Paolo Angioni ha fatto alcune modifiche nella zona attorno alla chiesa: «Sono già all’opera e, come già avevo promesso, ho aperto i cancelli e inserito dei cartelli», spiega Angioni: «Santa Maria aveva un progetto per la realizzazione di un info point e altre iniziative. La prima cosa che ho fatto è stata aprire i cancelli perché il parco deve essere fruibile. È chiaro che dovremo stare attenti al possibile comportamento fuori luogo degli incivili».

L’obiettivo, continua il primo cittadino, «è avere una zona più pulita per i residenti e completare dei lavori in base alla nostra attuale disponibilità economica».

Il sindaco Angioni inoltre ha modificato gli orari di apertura degli uffici Comunali: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e il martedì dalle 15,30 alle 16,30. «Quando avremo più personale in Municipio allungheremo anche questa fascia oraria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 