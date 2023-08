Ristrutturazione della scuola, sì della Giunta al progetto 

C’è il via libera della giunta comunale di Barumini per il progetto che metterà in sicurezza l’edificio scolastico di viale San Francesco. L’intervento - identificato nella delibera come urgente - prevede un risanamento dei cornicioni che risultano in cattivo stato e che si trovano lungo tutto il perimetro della struttura, con conseguente tinteggiatura che sarà eseguita successivamente. Il progetto esecutivo è stato predisposto dall’ingegnere Stefano Demuro dell’ufficio tecnico comunale che si occuperà del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’ammontare dei lavori è di 148.288 euro, di cui 146mila da finanziamento ottenuto dall’assessorato della Pubblica istruzione della Regione nell’ambito del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ e per il resto dai fondi di bilancio comunale.

«Siamo soddisfatti per i fondi ottenuti e come accade ogni anno stiamo investendo risorse nella scuola del paese per mantenerla in sicurezza – spiega il sindaco Michele Zucca –. La scuola è il cuore pulsante di Barumini, luogo di crescita ed educazione dei nostri figli, e abbiamo in programma degli altri investimenti sempre più importanti per renderla ancora più efficiente». Ora la palla passa agli uffici che daranno avvio all’iter burocratico fino all’assegnazione dei lavori.

