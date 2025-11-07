Ristrutturazione completata nella scuola di via Mameli 

A Furtei prosegue il programma di riqualificazione degli edifici comunali. In particolare, si sono appena conclusi i lavori di ristrutturazione dell’edificio che ospita le due classi della scuola secondaria di primo grado in via Mameli. Il primo lotto ha portato al rifacimento parziale del tetto, l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento più efficiente, la posa di una pavimentazione in lastre di gres e la realizzazione di nuovi servizi igienici a disposizione della comunità scolastica. L’intervento, dal valore complessivo di circa 280mila euro, rientra nel programma di riqualificazione degli edifici destinati all’istruzione.

«Siamo felici di restituire ai nostri studenti e agli insegnanti una scuola più accogliente, moderna e funzionale – commenta con soddisfazione il sindaco Nicola Cau –. È un risultato importante per tutta la comunità, frutto di impegno e programmazione».

Il primo cittadino annuncia inoltre un secondo lotto di lavori che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico per rendere l’edificio energeticamente produttivo e ridurre in questo modo i costi di gestione.

