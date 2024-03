Ristrutturazione all’ex Sep: indaga la Finanza 

C’è un interesse tutto particolare delle Fiamme Gialle per gli edifici ex Sep di Olbia. Personale della Guardia di Finanza, su delega della Procura di Tempio, sta effettuando attività, coperte da assoluto riserbo, sui locali (completamente ristrutturati) in via dei Lidi. Gli edifici sono quelli storici del Servizio Escavazione Porti, con accesso diretto allo specchio d’acqua del porto romano. Nei giorni scorsi i militari della Sezione navale della Guardia di Finanza di Olbia, hanno effettuato sopralluoghi negli edifici ex Sep, ma si parla anche di acquisizioni di documenti in diversi uffici, tra i quali la sede della Area Marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. L’ente ha in carico gli edifici di via via dei Lidi da diversi anni e ha svolto anche attività di riqualificazione.

Dagli uffici della Procura di Tempio e da quelli delle Fiamme Gialle non trapela nulla sulle indagini in corso. La Sezione navale si occupa, come organo di polizia giudiziaria, di materie specifiche legate al mare e alle aree demaniali. Gli immobili appartenuti un tempo al Servizio Escavazione Porti attendono una destinazione definitiva. Per lungo tempo sono stati terra di nessun e dieci anni fa fallì un primo tentativo di recupero funzionale. Quindi la svolta è arrivata con i fondi Por Fesr 2014-2020 per un importo di quasi un milione di euro, usati dalla Amp di Tavolara per la riqualificazione, sono stati realizzati locali e servizi per un centro didattico (sale lettura, un settore per le lezioni, una foresteria e mensa). Ora si parla della destinazione del Corso di Laurea in Ingegneria navale. Nel frattempo le Fiamme Gialle si occupano del sito.

