«Ristrutturare il Brotzu è antieconomico» 

Presidente Solinas, iniziamo dal tema più caldo: la sanità. Avete intenzione di realizzare quattro nuovi ospedali, di cui uno a Cagliari. Non è meglio ristrutturare quelli esistenti, ad esempio il Brotzu?

«Le condizioni dell’edilizia sanitaria che ho ereditato sono disastrose. Si tratta di strutture vecchie. Oggi i progetti ospedalieri prevedono uno sviluppo orizzontale e non più verticale. C’è la necessità di una organizzazione sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale, con tecnologie più efficienti. Questo significa dare ai cittadini cure migliori e risparmiare ogni anno diversi milioni milioni di euro».

I sindacati dicono: si creano scatole vuote, perché mancano i medici.

«Con le nuove strutture si migliorerebbe la gestione delle risorse umane. Pensiamo al Sulcis: ora il numero di anestesisti in servizio a Carbonia e Iglesias rende difficile organizzare i turni, con un solo ospedale si garantirebbe il servizio in maniera più razionale».

Qual è l’orizzonte temporale di questi progetti?

«Rapido. Prendiamo ad esempio quello che succede a Torino, con la Città della salute. Diciamo che si possono vedere risultati in 24-30 mesi».

Crede che si possa realizzare un ospedale in così poco tempo?

«Assolutamente sì, in altri contesti ci si è riusciti. Poi, certo, ci sono anche cantieri andati avanti per dieci anni. Ma noi ci ispiriamo alle migliori pratiche».

E il Brotzu che fine farà?

«Le strutture esistenti continueranno a erogare servizi. Abbiamo sostituito gli acceleratori per la radioterapia all’Oncologico e abbiamo voluto regalare ai sardi la migliore tecnologia possibile, che consentirà un abbattimento dei tempi della prestazione da 40 a 15 minuti».

Il Crenos ha puntato il dito sui ritardi della sanità, diffondendo un dato: circa il 20% dei sardi rinuncia alle cure.

«Per onestà intellettuale bisognerebbe contestualizzare i tempi di questa ricerca. Io non farò mai polemiche col mondo universitario ma sarebbe stato corretto dire che il periodo preso in esame è quello del Covid. C’era una indicazione nazionale, non solo in Sardegna, a concentrarsi sulla pandemia evitando i ricoveri per altre patologie».

L’attesa per una visita rimane lunga.

«Stiamo abbattendo tutti i tempi. Ancora non siamo soddisfatti. Ma voglio citare il dato delle mammografie: nel 2019 si dovevano aspettare più di 200 giorni, ora i tempi sono quasi dimezzati. Ricordo che la legislatura è stata caratterizzata da un evento globale che ha stravolto le agende di tutti».

Confcommercio ha stimato che quest’anno il Pil sardo non crescerà.

«In verità ci sono studi che hanno indicatori differenti. Prometeia dice che è aumentato dello 0,6%, in linea con il dato nazionale e più del Meridione. Ho chiesto all’ufficio statistica della Regione di fare una stima indipendente».

In compenso il turismo si è ripreso. Il 2023 sarà l’anno del boom?

«Il settore cresce a due cifre. Abbiamo lavorato molto per dedicare le risorse regionali a progetti attrattivi, soprattutto nei periodi di spalla, in modo da allungare la stagione».

Purtroppo sono sfumate le World Series della Coppa America di vela.

«In questo caso non ci era stata fatta una chiara rappresentazione dei termini della vicenda: l’evento non era più in esclusiva mondiale. Dunque il valore non poteva essere quello previsto inizialmente».

L’Isola continua a spopolarsi.

«L’Italia nel suo complesso soffre un problema di denatalità. Senza l’immigrazione il saldo degli abitanti sarebbe piuttosto negativo».

Cosa si può fare per invertire la tendenza?

«Lavoriamo su due binari. Il primo riguarda interventi a medio-lungo termine che attraggano nuovi abitanti. Penso all’Einstein Telescope, al progetto Aria, al radiotelescopio di San Basilio».

E nel breve periodo?

«Diamo un incentivo alle famiglie che decidono di fare un figlio e risiedere in un Comune al di sotto dei 3.000 abitanti: per i primi cinque anni del bambino ci sarà un contributo di 600 euro al mese. Abbiamo previsto anche aiuti per la ristrutturazione degli immobili nei piccoli centri e per le attività commerciali. È un piano da 360 milioni che sta dando i primi risultati».

Lavori pubblici: ha firmato un accordo con l’Anas per sbloccare la Sassari-Alghero.

«Era un’incompiuta da decenni. In questi mesi ho dovuto rivedere per ben tre volte il quadro economico. Il conflitto ucraino ha determinato un aumento dei prezzi che ogni cittadino ha toccato con mano».

Su questo tema ha ricevuto gli attacchi di Lega e Forza Italia, che sostengono si sia perso tempo.

«Le dieci opere di cui mi sono occupato da commissario avevano una copertura finanziaria insufficiente. Ora il problema è superato e l’appalto della Sassari-Alghero sarà realtà entro luglio. È un risultato concreto. Rispondo coi fatti alle critiche di chi evidentemente non ha ben chiaro ciò che è accaduto e non ha letto le carte».

La coalizione di centrodestra è unita?

«Siamo alla fine della legislatura e si avvicinano le elezioni: l’unità si vedrà nel momento in cui ci saranno apparentamenti e liste. Allora verranno meno scaramucce e esigenze di posizionamento. E prevarrà l’esigenza di portare avanti il percorso di riforme avviato, che deve essere portato a compimento».

Le dà fastidio che alcuni abbiano espresso riserve sulla sua ricandidatura?

«Sono in politica ormai da un numero sufficiente di anni per non provare stupore rispetto a cose che sono fisiologiche nel dibattito».

Sullo sfondo c’è anche il confronto col sindaco di Cagliari: sullo stadio ma anche su altri progetti che riguardano il futuro della città.

«La presunta querelle con lui è un fatto mediatico. Nell’operare quotidiano c’è un ottimo rapporto di collaborazione, pur nella distinzione di ruoli».

Il nuovo stadio si farà?

«È una delle opere che devono essere realizzate. È giusto che il Cagliari abbia una casa all’altezza della riconquistata Serie A. Ma credo che assieme allo stadio si debbano affrontare anche altri temi. Non posso dimenticare che devo dare risposte a chi ha bisogno di cure, agli studenti che non hanno alloggio e alle periferie dove si vive nel degrado».

Lei a Sant’Elia vorrebbe realizzare il nuovo ospedale cagliaritano, giusto?

«Dal 2019 ho chiesto che ci fosse un’indicazione su quale fosse la dislocazione ideale per questa struttura. Non avendo avuto risposta ho fatto una proposta che si basava su una considerazione: si tratta di aree pubbliche, non ci sarebbe bisogno di espropri».

Difficile immaginare che ospedale e stadio possano convivere negli stessi terreni.

«L’ospedale si può realizzare in qualsiasi altra area, basta che il Comune di Cagliari si impegni a creare le condizioni perché ci sia speditezza nella realizzazione».

Insomma: serve un accordo di ampia portata col Comune. Intanto il sindaco preme per avere garanzie sui 50 milioni dello stadio.

«Ho dato mandato al segretario generale della Regione e a diversi dirigenti di dialogare con le analoghe strutture del Comune per definire l’intesa su tutti gli argomenti che ho elencato. Queste continue dichiarazioni rispondono a un’esigenza mediatica, mentre noi siamo in operoso silenzio».

Continuità territoriale: la Sardegna riuscirà a ottenere la tariffa unica?

«È un diritto. Se nel resto della terraferma i pedaggi autostradali sono uguali per tutti, non capisco perché in Sardegna si devono differenziare i biglietti aerei a seconda della residenza».

Bruxelles negli ultimi anni ha rifiutato questo ragionamento.

«Ora c’è un Governo che condivide la nostra impostazione e ci supporterà. E guardiamo con interesse alle Europee 2024 che potranno dare un rinnovamento a queste politiche».

Insularità: si aspettava qualcosa di più da Governo e Parlamento?

«Sardegna e Sicilia devono avere una compensazione per gli svantaggi strutturali. La quantificazione degli oneri e la loro collocazione all’interno del bilancio determina una trattativa complessa, che noi abbiamo cercato di accelerare impugnando l’ultima manovra finanziaria: la somma per i trasporti è inadeguata».

Qual è il provvedimento di cui è più orgoglioso?

«Ce ne sono diversi. Quello con l’impatto economico più importante è l’accordo sulle Entrate: vale 480 milioni all’anno. Poi ho ottenuto un miliardo e 600 milioni per investimenti e opere, che ci consentiranno di realizzare i nuovi ospedali. Ma non dimentico la riforma della sanità, che va completata con la medicina territoriale. E il piano contro lo spopolamento».

Un errore che non rifarebbe?

«Il principale è stato quello di lasciar andare alcune leggi in Consiglio con una serie di emendamenti che hanno snaturato la loro essenza. Questo è capitato principalmente col Piano casa».

Le dispiace di essere sceso nella classifica di gradimento dei governatori?

«No. In tanti anni di politica ho visto molti sondaggi. Quello migliore lo faccio tutti i giorni tra la gente. Poco prima del voto, nel 2019, venne diffuso un rilevamento che dava un testa a testa tra me e il mio avversario. Poi il distacco fu del 15%. L’unico sondaggio affidabile sono le elezioni».

La sua ricandidatura è sicura?

«È diventata un tormentone mediatico con troppo anticipo. La storia ci insegna che le candidature si decidono sempre a ridosso delle elezioni. Invece si è cominciato a parlarne un anno prima».

