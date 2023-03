Ristoro economico dal Comune a imprese danneggiate dalla pandemia 

Contributi economici per un massimo di 1.500 euro alle imprese e microimprese di Lotzorai che per i danni causati dalla pandemia nell'anno 2021. C'è tempo per presentare domanda entro le ore 13 del 30 marzo 2021. A darne comunicazione è il Comune. «Il contributo sarà concesso ai richiedenti previa esibizione della documentazione attestante le spese dichiarate e verrà ripartito tra i beneficiari secondo un criterio proporzionale alla riduzione (certificabile) del fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019» si legge nell'avviso pubblico.

Sono ammesse al finanziamento le spese sostenute nel 2021 riferite ai costi fissi di gestione quali: bollette della luce, gas, pos bancario, canone locazione di beni strumentali, bollette telefoniche e canone connessione internet, canone locazione locali, spese amministrative, consulenze professionali, polizze assicurative RC azienda e veicoli strumentali. I richiedenti dovranno presentare pezze giustificative e quietanze per dimostrare l'avvenuto pagamento.

