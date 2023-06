Ristori, è pressing sui Comuni 

Sul tavolo i temi legati al mondo delle campagne, dai danni causati dal maltempo, alle problematiche del consorzio agrario della Sardegna, alla proposta di modifica della legge sugli aiuti all’associazione regionale degli allevatori. Temi affrontati ieri dalla commissione Attività produttive del Consiglio regionale.

Il punto sui disagi

Finora sono 130 le aziende agricole e zootecniche, ubicate in 34 comuni, che hanno segnalato all’agenzia Laore pesanti danni causati dagli acquazzoni e dalle grandinate dello scorso maggio. Sono dati, in continuo aggiornamento, forniti alla commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), che ha sentito in audizione anche i rappresentanti dell’Anci Sardegna, l’assessorato all’agricoltura, Copagri, Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

I punti da limare

Le situazioni più gravi, hanno spiegato i rappresentanti delle associazioni di categoria, «hanno riguardato le colture foraggere, i vigneti, gli uliveti e i frutteti, oltre a danni alle strutture, in particolare nelle aree del Meilogu, Logudoro, Goceano, ma anche parte del Cagliaritano e comuni come Fonni, Galtellì e Dorgali». Dall’Anci, presieduta da Emiliano Deiana, è arrivata la disponibilità «a collaborare con Laore e assessorato per rendere più rapide le comunicazioni con i Comuni sull’iter per i risarcimenti». Durante i lavori, infatti, Maieli ha sottolineato «la necessità di velocizzare le segnalazioni da parte dei Comuni per avere rapidamente i dati e quindi intervenire con tempestività per reperire ed erogare le risorse necessarie al mondo agropastorale». Il direttore generale dell’assessorato all’agricoltura Agostino Curreli ha spiegato che, «appena Laore fornirà i dati completi, invieremo tutto al Ministero».

L’ente azzoppato

Tra i temi affrontati anche le criticità che pesano sul consorzio agrario della Sardegna. Privatizzato dal 2006, di fatto l’ente è titolare di un’attività che ha ancora carattere pubblicistico: calmieramento dei prezzi delle materie prime, mutualità fra gli agricoltori, ricorso alle cambiali agrarie. Il presidente Giancarlo Picciau e il direttore generale Carlo Matta hanno illustrato la situazione di difficoltà finanziaria dell’ente: «Il Consorzio esce da una fase difficile durata cinque anni e conclusa con la omologa del concordato preventivo sottoscritta dal 95% dei creditori».

Garanzia istituzionale

Adesso, hanno sottolineato, «è arrivato il momento di rilanciare l’ente, ma per far questo serve ritrovare la fiducia delle banche. Sarebbe utile un intervento da parte della Regione, attraverso la Sfirs. Non chiediamo finanziamenti diretti ma una semplice contro-garanzia istituzionale alla concessione di prestiti da parte delle banche, già garantiti dai nostri asset per un valore di oltre 60 milioni di euro».

La competitività

Due le proposte di modifica della legge 8 del 2022 avanzate dall’associazione degli allevatori: svolgere attività aggiuntive come la raccolta dati per il miglioramento del bestiame (ovini di razza sarda); la costituzione di un fondo di rotazione per pagare gli stipendi dei dipendenti senza dover aspettare l’erogazione dei fondi ministeriali.

