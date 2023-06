Ristori, dieci giorni per avviare le pratiche 

Esiste una procedura precisa per chiedere alla Regione l’accertamento dei danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche. È necessario per ricevere gli interventi compensativi per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche.

Le aziende devono denunciare i danni subiti al Comune, che deve segnalare al Servizio territoriale di Argea l'evento dannoso entro dieci giorni dalla conclusione. Se gli eventi sono particolarmente gravi, i Comuni procedono anche da soli.

A quel punto, la questione riguarda l’Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. La stessa Argea, entro venti giorni dalla fine dell’evento, acquisisce le informazioni meteorologiche, redige la scheda preliminare e la trasmette all’assessorato all'Agricoltura. Sempre Argea, entro 40 giorni fa gli accertamenti e scrive la relazione tecnica: i Comuni hanno cinque giorni per le osservazioni. Entro 45 giorni totali Argea valuta le osservazioni e trasmette la relazione definitiva all'assessorato.

L'assessorato a quel punto esamina le pratiche entro 15 giorni e prepara una bozza di delibera della Giunta.

Possono presentare la domanda per il risarcimento dei danni gli imprenditori agricoli, le loro organizzazioni di rappresentanza e i Comuni. È necessario presentare la scheda di danni per gli imprenditori agricoli e quella per i Comuni, in modo che Argea se ne occupi. (l. a.)