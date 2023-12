Ristori Covid, frode da 6 milioni di euro 

Il giudice aveva ordinato ai finanzieri di sequestrare preventivamente barche, case e auto di lusso sino ad arrivare alla cifra contestata dalla Procura: 6 milioni e 287 mila euro che, per la pm Nicoletta Mari, sarebbero frutto di un presunto raggiro ideato da un imprenditore quarantenne cagliaritano, la sorella e la moglie, sui ristori concessi alle società durante il periodo dell’emergenza da Covid. I militari del Secondo Nucleo operativo metropolitano di Cagliari, dopo aver messo i sigilli, a 4 immobili tra Cagliari e Quartu, hanno così sequestrato un catamarano, due imbarcazioni, 8 orologi Rolex, 8 penne Montblanc, 4 dispositivi “Apple”, 5 auto (anche una Porsche e un’altra auto di lusso), 2 moto, 13.900euro di quote societarie e altri 119.428 depositati in un conto corrente bancario intestato alla coppia.

L’inchiesta

Dopo l’anticipazione dei giorni scorsi, emergono i dettagli sull’inchiesta della Procura che vede indagate tre persone, sospettate di aver frodato l’Agenzia delle Entrate per ottenere crediti d'imposta maggiorati sugli affitti pagati da botteghe e negozi. «La normativa», si legge in una nota delle Fiamme Gialle, «riconosceva ai soggetti esercenti, come appunto negozianti, commercianti e imprese, sia un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, sia un ulteriore credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo». Stando all’inchiesta della pm Mari, il sistema informatico di autocertificazione degli importi avrebbe avuto un punto debole: nessuno verificava l’ammontare reale degli affitti prima di pagare.

Lo schema della truffa

Il presunto raggiro – sempre secondo gli investigatori – sarebbe stato messo a segno con uno schema facilissimo: utilizzare svariate volte gli stessi contratti di locazione realmente sottoscritti, ma indicando importi di fantasia. L’Agenzia delle Entrate, ente erogante, avrebbe così distribuito milioni di euro alle società dell’imprenditore (già in passato finito nei guai per una vicenda legata al fotovoltaico che poi aveva patteggiato con una condanna a un anno e 8 mesi), sua sorella e sua moglie. Per tutti e tre la Procura ipotizza i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio per l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Sono difesi dagli avvocati Antonio Inceri e Alessandra Nocco che dovranno studiare gli atti messi a disposizione dalla Procura per valutare se fare ricorso al Riesame contro il sequestro preventivo del gip Michele Contini.

