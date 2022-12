Ristori ai pescatori: 200mila euro 

Via libera ai progetti dell’Area marina protetta con il coinvolgimento dei pescatori. Per sostenere la piccola marineria del comitato Cigarellu, che da tre mesi non può più pescare nella baia di Porto Conte, la Regione interverrà stanziando 200 mila euro. Gli armatori, però, non hanno subito cantato vittoria: vogliono capire bene di cosa si tratta. L’aiuto economico è arrivato sotto forma di emendamento alla variazione di bilancio appena approvata, ma mancano i dettagli.

La m isura

«Un emendamento – spiega il consigliere regionale algherese Marco Tedde – che stanzia risorse pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per contrastare l’impatto negativo sulle attività della piccola pesca che opera nell’Area marina di Capo Caccia-Isola Piana derivante dalle misure di interdizione». Il divieto era scattato a settembre scorso. Il direttore dell’Area marina, Mariano Mariani, aveva già avuto modo di incontrare i rappresentanti delle cinque unità di pesca che operano a Porto Conte, ribadendo le motivazioni che hanno convinto i vertici a chiudere la baia fino al primo di marzo. «Per assicurare un periodo di riposo biologico a molte specie, in particolare il polpo – aveva spiegato il direttore – e per mantenere l’equilibrio tra lo sforzo di pesca e la dimensione dell’Area marina» tra le più piccole nel Mediterraneo. Ora però i pescatori del comitato Cigarellu desiderano sapere tempi e modalità dei ristori. «Siamo in attesa di avere in mano il testo della legge – fa sapere Carmelo Mura, portavoce della marineria locale – per chiarire se gli impegni assunti dal sindaco e dal direttore dell’Area marina protetta si sono effettivamente concretizzati». Dagli indennizzi ai progetti di ripopolamento, passando per un nuovo approdo e i bonus carburante.

Il meccanismo

Tedde anticipa che le risorse «potranno essere utilizzate dall’Area marina a favore dei pescatori e dei loro dipendenti coinvolti dallo stop alla pesca, i quali svolgeranno attività di monitoraggio sugli effetti del fermo pesca, del ripopolamento delle specie a rischio e per il recupero ambientale marino». Gli armatori in questa fase preferiscono mantenere un atteggiamento prudente. Sono reduci dal lungo sit-in davanti a Casa Gioiosa, sede del Parco, messo in atto per protestare contro la chiusura della baia. Per i marinai l’interdizione era stata una doccia fredda, perché all’interno dell’insenatura di Porto Conte hanno sempre pescato: è casa loro. Le piccole imbarcazioni non sono adatte ad affrontare il mare aperto.