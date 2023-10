Ristori agli allevatori di bovini da carne 

Gli allevatori di bovini da carne hanno tre settimane di tempo per chiedere il contributo anticrisi messo sul tavolo dalla Regione. Gli aiuti sono “finalizzati al ristoro per le pesanti ricadute sulla redditività, sulla stabilità economica delle aziende e di sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Via al cronometro

Secondo il comunicato diffuso dalla Regione i termini per chiedere il contributo sono partiti a mezzogiorno di ieri e la presentazione delle domande sarà possibile fino a mezzogiorno dell’8 novembre. Le domande devono essere presentate all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura - esclusivamente online mediante la piattaforma informatica, e per accedere è necessario almeno uno dei seguenti strumenti di autenticazione: identità digitale Spid di livello 2, carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns).

Le imprese ammesse

Nel concreto i ristori sono previsti solo per aziende di una certa dimensione, più precisamente il bando ammette come beneficiarie le piccole medie Imprese “che alla data del 31/12/2021 allevavano un numero di capi bovini superiori ai 15 (tutte le categorie incluse) e tutt’ora in attività e che non abbiano usufruito degli aiuti per i bovini da latte di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 13/39 del 15 aprile 2022”.

L’ammontare

L’ammontare del contributo chiaramente non sarà identico per ogni azienda e neppure per ogni capo di bestiame. Il bando specifica che “l’importo dell’aiuto è di 50 euro a capo di età superiore ai 12 mesi al 31/12/2021 e di 70 Euro/capo, esclusivamente per i capi presenti in allevamenti classificati in BDN come tipologia ingrasso, e che rispettano i requisiti di permanenza e di età meglio specificati nel bando”.

Leggi e decreti

Quanto alle fonti normative dei ristori messi a bando – indicazione rilevante per chi avesse bisogno di accertare il proprio diritto a rientrare nella platea dei beneficiari – il comunicato specifica che gli aiuti sono “previsti dalle leggi regionali 3/2022 e 16/2022 e dalle delibera della Giunta Regionale n. 14/7 e 32/52 del 2022 nonché dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 41 del 08/08/2023”.

