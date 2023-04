Ristorazione e ospitalità, ieri l’esordio 

Pane e solidarietà. Con questi ingredienti anche Oristano ha aderito alla prima edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura dell’Ospitalità Italiana, che ha coinvolto oltre cinquemila tra ristoranti, pizzerie, trattorie e osterie sparsi in tutto il Paese. Anche 25 operatori dell’Oristanese hanno strizzato l’occhio all’iniziativa promossa dalla Fipe Confcommercio, con i patrocini del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo.

L’obiettivo è la valorizzazione di un comparto che in provincia conta quasi 900 imprese, dà lavoro a 1650 persone e occupa un ruolo centrale nella filiera agroalimentare e in quella turistica del territorio.

Protagonista assoluto dell’edizione d’esordio, che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario, è il pane: simbolo di convivialità, dell’identità del territorio, ma anche della solidarietà. «Proprio in occasione di questa giornata di festa per la ristorazione italiana, Fipe Oristano farà a favore della Lilt Oristano una donazione derivante dal ricavato della vendita del pane di farina di grano duro per sostenere la ricerca a favore di chi è in difficoltà e rimarcare anche l’importanza della corretta alimentazione per la tutela della salute - hanno riferito il presidente di Confcommercio Oristano Nando Faedda, la direttrice Sara Pintus e il rappresentante degli esercenti Eddy Piana. (m. g.)

