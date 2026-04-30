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01 maggio 2026 alle 00:23

Ristorazione collettiva, a Elmas il nuovo «centro cottura» 

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Il Centro cottura di Camst, nella zona industriale di Elmas, gruppo leader nella ristorazione collettiva, ha rinnovato spazi e attrezzature, «per rispondere meglio alle esigenze alimentari dell’utenza nell’hinterland cagliaritano». Dopo dieci anni di storia nell’Isola, «abbiamo deciso di investire ulteriormente nella struttura del capoluogo sardo perché crediamo nello sviluppo e in questo territorio», dice il vicepresidente Mattia Grillini.

Camst è cresciuta nell’Isola «fino ad arrivare ad avere 450 persone che ogni giorno preparano i pasti per scuole, strutture sociosanitarie, caserme, aziende e anche nel self-service qui accanto – continua Grillini –. Abbiamo messo a disposizione una struttura più efficiente dal punto di vista energetico, in cui gli spazi e i flussi di lavoro sono molto più agevoli, con tante innovazioni che permettono una maggiore qualità di offerta».

All'inaugurazione ha portato il saluto del mondo cooperativo Claudio Atzori, vicepresidente di Legacoop. C’era anche l’assessora alla Pubblica istruzione: «Credo nell’importanza del servizio di ristorazione scolastica – ha detto Giulia Andreozzi –: non si fornisce solo un pasto, ma si educa ad una sana e corretta alimentazione». Così Sandra Adamo, referenti Camst su controllo, produzione e servizi: «All’interno della cucina sono presenti nuove attrezzature e un nuovo gruppo elettrogeno: possiamo produrre pasti anche senza corrente h 24».

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