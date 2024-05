Ristoratrice suicida, la Procura archivia l’inchiesta 

LODI. Si è suicidata per sua scelta Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita il 14 gennaio 2024 sulle sponde del fiume Lambro, dopo che era stata al centro di polemiche per la sua risposta di civiltà a una recensione online contro la presenza di gay e disabili nel suo locale, ma che si era rivelata fasulla. A questa conclusione è giunta la Procura della Repubblica di Lodi che, dopo oltre quattro mesi di indagini senza indagati per istigazione al suicidio, ha chiesto l'archiviazione.

Per i pm, Giovanna si è annegata, «dopo numerosi tentativi autolesivi a mezzo di uno strumento da taglio non capace di lesioni profonde». Nessuno l’ha aiutata, nessuno ha istigato la donna che da tempo appariva provata. Questo è emerso dall'analisi del primo telefonino di Giovanna ritrovato, mentre il secondo, rinvenuto imbevuto d'acqua accanto al cadavere, era inservibile. Nessuna colpa di giornalisti, blogger o giornalisti che hanno messo in dubbio l'autenticità del post o altri. E nessun dubbio sul fatto che la ristoratrice abbia fatto tutto da sola: il suo percorso da casa al luogo della morte è stato ripreso interamente da telecamere.

Il caso aveva fatto scalpore anche perché a mettere in dubbio l’autenticità della vicenda social era stata Selvaggia Lucarelli insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, poi a loro volta criticati dopo il suicidio. La famiglia di Pedretti potrebbe non opporsi all’archiviazione. Marito e figlia ad aprile hanno riaperto il locale trasformandolo in una pizzeria da asporto, e continuano a chiedere a tutti il rispetto della privacy e del loro dolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA