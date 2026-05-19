Ristoratrice fuori dall’inchiesta 

Lo aveva detto ai Carabinieri, lo ha ripetuto alla pm Noemi Mancini. Rosa Maria Elvo in otto mesi di indagini non ha mai cambiato versione: «Con l’omicidio di Cinzia Pinna io non c’entro nulla». La ristoratrice di San Pantaleo, legata sentimentalmente a Emanuele Ragnedda (in carcere per il delitto di Conca Entosa) era accusata di condotte pesantissime, le veniva contestato di essere entrata nella stanza dove è stata uccisa Cinzia Pinna per ripulire tutto. Ieri la svolta, inattesa, delle indagini. La pm ha stralciato la posizione di Rosa Maria Elvo dal fascicolo in vista di una richiesta di archiviazione che, a questo punto, potrebbe arrivare a breve. La compagna di Emanuele Ragnedda, 51 anni, esce dunque dall’inchiesta aperta dopo il ritrovamento della vittima (33 anni) nella tenuta di Conca Entosa. ll difensore, l’avvocato Francesco Fùrnari, ha rilasciato una brevissima dichiarazione: «In questo momento, di grande gioia ma anche molto delicato per la mia assistita, non posso commentare gli ultimi sviluppi delle indagini. Stiamo valutando un incontro con gli organi di stampa, Rosa Maria Elvo ha sofferto tantissimo a causa di questa vicenda, ora vuole giustizia».

Non ha pulito la stanza

Per la Procura di Tempio, dunque, Rosa Maria Elvo non è la persona che ha aiutato Emanuele Ragnedda a nascondere le tracce dell’omicidio. La donna, la mattina del 12 settembre 2025, poche ore dopo il delitto quindi, è entrata nella casa di Conca Entosa. Lei stessa lo aveva confermato ai Carabinieri, sostenendo di essere andata nella tenuta di Palau perché il compagno le aveva raccontato la storia di un cane ucciso dentro la casa e della necessità di mettere tutto a posto. Ma, a conferma delle dichiarazioni di Rosa Maria Elvo, le indagini hanno escluso che la ristoratrice abbia pulito la stanza e spostato il divano, dove probabilmente Cinzia Pinna è stata raggiunta dai proiettili della pistola Glock sequestrata dai Carabinieri. Il profilo genetico di Rosa Maria Elvo sulla scena del delitto non c’è. La donna non si è occupata di spostare il divano (macchiato di sangue e sforacchiato) dalla stanza del delitto alla parte esterna dell’edificio di Conca Entosa. Il super teste l’aveva collocata dentro la villetta di Ragnedda e Rosa Maria Elvo non ha negato, ma da subito ha detto di non avere preso secchio, stracci e detersivo (materiale sequestrato) per togliere dal pavimento il sangue della vittima.

Solo Ragnedda

L’altro indagato per favoreggiamento è Luca Franciosi, assistito dagli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani. Gli accertamenti tecnici avrebbero escluso che il giovane sia mai salito, come lui ha sempre dichiarato, sul mezzo utilizzato da Ragnedda per trasportare il corpo di Cinzia Pinna. La sensazione è che le indagini siano entrate in una fase decisiva e tutto porta al solo Emanuele Ragnedda.

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