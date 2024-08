Ristoratori tra i più “poveri” d’Italia 

Ad analizzare la classifica del Sole 24 Ore il pensiero corre a Silvio Berlusconi: «Crisi da noi? Ma se i ristoranti sono pieni». L’indagine del quotidiano economico, riferita al 2022, colloca i redditi dei ristoratori cagliaritani al quintultimo posto tra i capoluoghi di regione. Importi bassissimi: appena 9.214,38 euro all’anno. Una cifra che stride con quello che siamo abituati a vedere oggi, quando prenotare un tavolo è un’impresa. Mica gratis, il costo medio di una cena sfiora con facilità i 50 euro, sempre che si dia uno sguardo attento alla carta dei vini. Loro, i circa 1.500 gestori di pubblici esercizi, non ci stanno a finire nel tritacarne delle polemiche e contestano il report.

L’indagine

Il Sole prende in esame le dichiarazioni presentate nei 21 capoluoghi italiani. In testa troviamo Bolzano con poco meno di 34.000 euro, in coda Potenza con appena 7.615 euro. Facendo la media salta fuori che il reddito dei ristoratori cagliaritani spalmato su 12 mesi (767 euro al mese) non consentirebbe neanche di raggiungere il salario di sussistenza. Guadagni ritenuti troppo bassi anche dal Fisco. Per il Dipartimento Finanze, sulle dichiarazioni delle Partite Iva per il 2023, la categoria dei ristoratori inaffidabili (che non riescono a raggiungere l’8 nella pagella fiscale) raggiunge il 72%. Uno dei valori più alti dopo lavanderie, noleggi auto e gestione di impianti sportivi.

Un grande errore

Emanuele Frongia, presidente regionale di Fipe Confcommercio, contesta con forza l’indagine. «C’è un problema di contestualizzazione. Ancora una volta si fa di tutta l’erba un fascio. Intanto si confonde il reddito d’impresa con quello dell’imprenditore, che coincidono solo nel caso delle ditte individuali. Nelle società al contrario il socio è spesso impegnato all’interno dell’azienda e per questo riceve un compenso che sarà la parte più consistente del suo reddito personale». I dati, secondo Frongia, vengono condizionati anche da altri fattori. «Non dimentichiamo che il report riguarda un periodo condizionato dalla pandemia, stavamo appena uscendo da un periodo di crisi e di debiti che gli imprenditori hanno dovuto ripianare. Inoltre – continua – si avanza anche l’ipotesi che le imprese della ristorazione siano poco controllate citando le modeste percentuali di ispezioni. Anche in questo caso si deve ricordare che i controlli fiscali non vengono fatti a caso ma sulle base di una specifica e approfondita attività di intelligence». Mangiare in ristorante o in pizzeria sta diventando un lusso. «Il costo delle materie prime è cresciuto notevolmente. Aumentare il listino è rischioso, ho scoperto sulla mia pelle che i clienti non sono stupidi e fanno molta attenzione ai prezzi. Quest’anno, poi, abbiamo registrato un calo: i turisti comprano il cibo nei market e lo cucinano nei b&b o negli appartamenti affittati».

Sulla stessa linea Alberto Melis, gestore di una catena di ristoranti. «I calcoli sono sbagliati, anche perché è fondamentale sapere il tipo di società. Noi evasori? Il problema non è legato al settore, le aziende serie ci sono così come ci sono quelli che fanno i furbi».

Tracciare i pagamenti

Eliana Cara è la presidente di Federconsumatori. «Non voglio entrare nel merito, ma meno di 1.000 al mese sono un risultato strano». Il consumatore come può difendersi? «Consigliamo di pagare il conto sempre con metodi tracciati e richiedere la ricevuta fiscale».

