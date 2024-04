Ristoratori sul piede di guerra 

Sono pronti a una mobilitazione e alla chiusura temporanea delle attività i ristoratori foghesini che contro l’apertura di una pizzeria all’interno del poligono militare. Gianluca Corgiolu, Sabrina Deiana, Mario Gigante e Graziano Cabitza hanno scritto una lettera densa di preoccupazioni al primo cittadino Bruno Chillotti .

La protesta

«Alla pizzeria nella base è consentito l’asporto per gli esterni», un’aggravante per gli imprenditori. «Questa decisione non solo mette e rischio il nostro sostentamento e quello delle famiglie dei nostri collaboratori – si legge nella missiva – ma è anche un affronto diretto alla nostra dedizione e al nostro impegno nel servire la comunità locale. Come ristoratori abbiamo investito non solo denaro ma anche passione e sudore nel costruire e mantenere le nostre attività. Non possiamo rimanere in silenzio mentre si permette l’ingresso di un concorrente nelle nostre vicinanze minando il tessuto stesso della nostra comunità imprenditoriale locale. Questa decisione è inaccettabile e richiede un’azione immediata».

Il bando contestato

Per la gestione del locale al Poligono è stato pubblicato un bando pubblico con assunzioni di civili. Corgiolu si fa portavoce dei colleghi. «Sia chiaro che la nostra protesta è partita non appena abbiamo saputo della gara d’appalto, ben prima che la pizzeria venisse presa in gestione». Corgiolu, titolare di una pizzeria a pochi metri dall’ingresso del Poligono, prenderà decisioni drastiche. «A causa del mancato lavoro dovuto a questa concorrenza abbatteremo il personale, io in primis licenziando un dipendente e non confermandone un altro in via di assunzione. Ci hanno sempre chiesto un supporto aggiuntivo, non glielo abbiamo mai negato rendendoci disponibili e aprendo anche nei giorni di chiusura. Se questa situazione non si dovesse risolvere creeremo dei disservizi chiudendo le nostre attività nei momenti in cui avranno più bisogno».

Appello al Comune

I ristoratori invocano l’intervento del sindaco. aChiediamo che si riconsideri questa decisione e che si tenga conto delle nostre preoccupazioni e dei sacrifici che abbiamo fatto per mantenere vive le nostre attività. Esigiamo attenzione urgente su questa questione e siamo disposti a lottare per proteggere i nostri mezzi di sostentamento». Il sindaco Bruno Chillotti non rilascia nessuna dichiarazione. E per l’eventuale risposta dell’amministrazione militare sarà necessario qualche giorno.