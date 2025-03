Ristoratori alla guerra delle recensioni false 

Venditori di menzogne, vendette di clienti delusi o rivali sleali. La giungla delle recensioni false colpisce anche i ristoratori del capoluogo. Il fenomeno delle fake è talmente diffuso che la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) lancia l’allarme: «Una minaccia per il 90 per cento dei locali cagliaritani».

La denuncia

«Le recensioni online sono diventate uno degli strumenti decisivi per influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, con il 70% degli utenti che si basa su queste opinioni prima di scegliere un ristorante», premette Emanuele Frongia, presidente della Fipe Concommercio Sud Sardegna. «L’incidenza di queste recensioni sulle prenotazioni può arrivare fino al 30%, rendendo fondamentale la loro affidabilità». Ecco perché le recensioni false danneggiano la reputazione delle aziende e compromettono il mercato. Perché se è vero che tra i cagliaritani vale ancora il sistema del passaparola è altrettanto vero che per i turisti i giudizi online spesso sono determinanti nella scelta del ristorante. «Una semplice ricerca su Google con la parola chiave "compra recensioni" è sufficiente per trovare una lunga lista di siti che offrono recensioni false di ogni tipo. È possibile acquistare pacchetti da 100 recensioni, in grado di bypassare facilmente i controlli delle piattaforme online», afferma Frongia. «Ma non solo recensioni positive per favorire un’azienda: sono disponibili anche recensioni negative, create ad arte per danneggiare la concorrenza. Questa pratica, oltre a violare i principi di correttezza e trasparenza, rappresenta un vero e proprio reato penale di diffamazione».

La richiesta

«È essenziale che le piattaforme digitali intensifichino i controlli per individuare e sanzionare chi manipola le recensioni, mentre le imprese e i consumatori devono essere consapevoli di queste pratiche ingannevoli», aggiunge il presidente della Fipe.

I ristoratori

I danni causati dalle recensioni false sono tangibili. «Le piattaforme dovrebbero utilizzare lo steso sistema di Airbnb che consente giudizi solo dopo che il cliente ha visitato effettivamente la struttura», sospira Alberto Melis, titolare di una catena di ristoranti in città. Roberto Cinus, attività nel Corso, racconta un episodio. «Un tizio ha scritto una recensione datandola a un anno prima, contestando un pranzo a Pasquetta e un maialetto di dubbio gusto. Peccato che non apro mai in quel giorno e il maialetto non fa parte del mio menu».

