Ristoratore si incatena: «Non mi fanno lavorare» 

«Non me ne andrò da qui finché non mi porterà via l’elicottero»: Enzo Barretta, 77 anni, storico ristoratore isolano si è incatenato ieri davanti al palazzo comunale e ha annunciato lo sciopero della fame e della sete. Non nuovo a clamorose proteste, Barretta vuole portare l’attenzione sulla mancata concessione di un approdo fisso per la sua nave, un catamarano da 39 metri, completato nel 2017 e allestito come un ristorante galleggiante. Un’attività, che tra varie vicissitudini e ostacoli burocratici, il titolare del ristorante La Grotta ha svolto per anni, – al servizio di una clientela di lussoi – in parte in modo stanziale e in parte itinerante tra le isole.

RIPRODUZIONE RISERVATA