Ristoranti sold-out, gli alberghi quasi: l’assalto dei turisti 

Gli alberghi sono abbastanza pieni, non ci saranno i crocieristi (che torneranno a invadere la città nel weekend), i ristoranti del centro sul lungomare pressoché tutti sold-out (per pranzo). Sant’Efisio è fede, tradizione. Ma anche turismo. Quest’anno la stagione a Cagliari è partita in anticipo rispetto al solito. «Pasqua, pasquetta e il ponte del 25 aprile sono andati molto bene», spiega Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Per la giornata del primo maggio e il ponte lungo fino al 4 i numeri non sono quelli da tutto esaurito. “Colpa” anche del meteo che fino a due giorni era ancora incerto. L’anno prossimo andrà certamente meglio». Perché? «L’amministrazione ha in programma la creazione dell’Osservatorio turistico e ha deciso di investire una buona fetta dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno nella promozione turistica, l’anno prossimo raccoglieremo i risultati», aggiunge.

Si sfregano già le mani, invece, i ristoratori che per il pranzo del Primo maggio hanno liste d’attesa per il secondo turno. «La formula scelta da quasi tutti è quella del menù alla carta», spiega Emanuele Frongia, presidente regionale della Fipe. «In questo modo chiunque si può sedere, consumare un piatto e un contorno e poi partecipare ai tanti eventi in città». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA