Ristoranti sold out anche a Natale 

Chi resta aperto va verso il tutto esaurito, ma sono in tanti che il 25 terranno spenti i fornelli. «Lavoriamo tutto l'anno, quindi mi sembra giusto dare a tutti l'opportunità di riposare. Perché le feste vanno trascorse in famiglia». Luigi Pomata, uno degli chef più famosi d’Italia, passerà il pranzo di Natale tra le mura domestiche. Come lui la maggioranza di colleghi: La Mola, Lillicu, Gennargentu, Vecchio Borgo Sant’Elia. Neanche il sole previsto domani è riuscito a far cambiare idea ai gestori dei chioschi del Poetto, così come alcuni ristoranti giapponesi che terranno le serrande abbassate.

Il pranzo fuori casa

Sono tanti i cagliaritani che mangeranno fuori casa la notte del 24 e il 25 a pranzo. I motivi sono tanti, due su tutti la poca voglia di passare ore interminabili nei market o nei mercati civici per l’acquisto dei prodotti e altrettanto tempo da dedicare alla pulizia dopo i bagordi. Per non parlare degli avanzi che torneranno prepotentemente sul piatto nei giorni successivi.

Roberto Cinus, ristorante nel Corso. «È da 36 anni che tengo aperto per il pranzo del 25, in altri tempi anche per la cena del 24. Proponiamo un menu a misura di famiglia “casteddaia”, adatto a bimbi e adulti, in pieno stile anni ‘80». I costi sono aumentati? «Sì, quest’anno si spenderanno 70 euro a testa, vini compresi, 10 euro in più rispetto all’anno scorso»: Come stanno andando le prenotazioni? «Quasi tutti i posti sono occupati».

Stesso discorso per Leonildo Contis, locanda in via Concezione. «Sì, apriamo, perché il ferro va battuto sin che è caldo in attesa delle secche di gennaio. Proponiamo un pranzo semplice, sempre legato alle tradizioni culinaria della nostra Isola. Abbiamo esaurito le prenotazioni, il locale è al completo». Chi pranzerà da voi? «Soprattutto famiglie cagliaritane, formate da amici e clienti affezionati che si sentono a casa propria e che vogliono evitare le maratone di cucina e pulizia». Il costo? «Circa 55 euro a testa bevande incluse, compreso il panettone con lo zabaione al moscato. Poi, dopo il digestivo, tutti nelle proprie abitazioni per i giochi di società».