Ristoranti, si spegne l’unica stella Michelin 

L’unica stella nel firmamento culinario cagliaritano non brillerà più. Nessuna retrocessione o bocciatura da parte dei giudici Michelin, nel caso del ristorante Dal Corsaro è più che altro una stella spenta, insieme all’insegna dello storico locale di viale Regina Margherita chiuso ormai da parecchio tempo - dopo il trasferimento dello chef Stefano Deidda a Siviglia - e che ancora oggi non si sa se riaprirà.

Stellato dal 2017

Una decisione che priva il capoluogo sardo dell’ambito riconoscimento ottenuto per la prima volta nel 2017 e conservato per sei anni, con le riconferme andate avanti sino al 2023. Poi l’uscita di scena nel silenzio, con lo stop alle prenotazioni che prosegue troppo a lungo per non far temere che tra quei tavoli che hanno dato da mangiare a illustri commensali della Cagliari bene e ospitato papi, capi di stato e volti noti in vari settori per oltre mezzo secolo, non ci si potrà più accomodare.

L’avviso

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della guida francese edizione 2025 - prevista per il 5 di questo mese - è evidente che le serrande abbassate del noto locale che ha scritto un pezzo di storia della città precludono la sua presenza tra i ristoranti pronti a finire nella Bibbia profana degli chef. Possibile, in teoria, qualche nuovo ingresso ma sino al giorno della cerimonia ufficiale non si saprà nulla.

E per ora sembra impossibile sapere di più su una ipotetica riapertura o meno. Cercando su internet appare la scritta “chiuso temporaneamente”, cliccando nel sito web si viene rimbalzati nel sito di Stefano Deidda, che firma l’avviso rivolto ai clienti “Il Corsaro e il Fork saranno temporaneamente chiusi per la stagione per consentire lavori di ristrutturazione aziendale. Al momento non possiamo accettare prenotazioni, vi terremo aggiornati sulla riapertura. Grazie per il supporto e la comprensione”.

L’attesa

Ma gli aggiornamenti annunciati non sono arrivati. Si sa solo che il re dei fornelli, Stefano Deidda, terza generazione del ristorante aperto nel 1967 dal nonno Filippo, e poi passato al padre sino alla sua guida, che ha portato innovazione e una stella che ora si è spenta. Lasciando Cagliari un pochino più buia.

Lo è da gennaio dell’anno scorso, quando nella pagina Facebook del locale apparve un post: “Stiamo lavorando a un nuovo progetto, pertanto la riapertura del ristorante Dal Corsaro quest’anno è posticipata”. Su Instagram, nel profilo di Stefano Deidda chef l’ultima immagine dei piatti del Corsaro risale al 2 maggio. Poi più nulla. Un anno che Deidda continua a cucinare, ma a Siviglia, dove ha aperto un nuovo ristorante nella calle Bailén.

