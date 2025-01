Ristoranti sempre più cari «Aumenti non giustificati» 

Pranzo e cena in ristorante sempre più “salati”. Il capoluogo della Sardegna si colloca nella fascia medio alta delle città d’Italia dove per mangiare si spende di più. Oggi, per un pasto completo è difficile sborsare meno di 50 euro, ovviamente di vino, dolce e amaro non se ne parla. Perché altrimenti raggiungere e superare con facilità i 60 euro a testa non sarebbe poi così complicato. Rincari ingiustificati per le associazioni dei consumatori, che parlano addirittura di speculazione, più che contenuti per i ristoratori che giurano di aver ritoccato di appena qualche euro i loro listini, il tanto necessario per non finire affossati dalla concorrenza e coprire almeno parzialmente i costi di gestione.

Aumenti ingiustificati

Per Michele Carrus, presidente nazionale di Federconsumatori, il rincaro dei listini non è giustificato. «La riduzione dei costi dell’energia ha causato il crollo dell’inflazione che da cifre a due zeri è scesa all’1%. A questo decremento, però, non è corrisposto un calo dei prezzi nei ristoranti che a dicembre sono volati al + 7%». Perché? «Capisco che i ristoratori seguano la spinta al rialzo – aggiunge Carrus – ma ciò è controproducente, il rischio concreto è che la clientela si allontani e i flussi di lavoro diminuiscano». Un corto circuito che coinvolge anche Cagliari. «Prima, nel rapporto qualità/prezzo eravamo competitivi, ora siamo rientrati nella media».

A tavola

Luigi Dedoni, con la famiglia, gestisce 9 ristoranti alla Marina, un piccolo impero del cibo nel centro storico nel quale, durante i periodi di punta estivi, lavorano oltre cento persone, numero che si dimezza in inverno con il calo dei turisti. «Purtroppo siamo stati costretti ad aumentare i nostri prezzi del 10 per cento», racconta il ristoratore. «A condizionare le nostre tariffe l’aumento generale dei costi di produzione e gestione, che però abbiamo cercato di limitare in tutti i modi assorbendo in parte i rincari ed evitare che i nostri clienti ci abbandonassero». Di quanto sono cresciti i prezzi. «Mediamente del 10 per cento, da noi la spesa oscilla tra i 35 e 45 euro, bevande escluse». Comunque gli affari non vanno male, anzi: «In un anno il volume d’affari è aumentato del 5%».

Puntare sul locale

Luigi Pomata, famoso chef con locale in viale Regina Margherita con 20 dipendenti, cerca di arginare l’aumento dei costi delle materie prime con una scelta “politica” dell’offerta. «Ho eliminato gamberi, scampi, aragoste e dentici, prodotti troppo cari che molti preferiscono comprare al mercato e cucinare a casa, puntando sulla sostenibilità, sulla piccola pesca locale. Così, oltre a contenere i costi, si dà una mano al sistema». Pomata punta l’indice contro la concorrenza aggressiva. «Non siamo noi ad avere alzato i prezzi, ma le trattorie: la differenza spesso è di 10 euro». Anche i clienti sono cambiati. «Il calo è compensato dal livello dello scontrino medio che si è alzato».

Prezzi alle stelle

Roberto Cinus è titolare di un locale nel Corso. «I costi dei prodotti sono lievitati e poco conta che siano del territorio». Un esempio su tutti: «Le vongole tre anni fa costavano 13 euro al chilo, oggi non le compro per meno di 30 euro, per non parlare della carne e della verdura». I riflessi sui prezzi? «Abbiamo aumentato il menu del 5/6%, stando ben attenti allo scontro con la concorrenza che propone bassa qualità».

Caro trasporti

Per Alberto Melis, titolare di tre locali che in estate danno lavoro a 110 dipendenti, la causa degli aumenti sono i trasporti. «Purtroppo le materie prime che arrivano da fuori Sardegna risentono di queste spese che poi si riflettono inesorabilmente sul costo finale».

