Ristoranti, la crisi del quinto anno 

Due su dieci non superano il quinto anno di vita. Aprono, fanno investimenti, ma poi non tutti riescono alla fine a tenere in piedi la propria attività. Ecco la vita di ristoranti e locali a Cagliari: continua il boom delle aperture, oltre 1.400 quelli attivi oggi in città, ma in pochi resistono. È sul medio periodo che le attività sembrano soffrire. In un lustro ne muoiono molte. Possono anche rinascere dalla cenere con nuove proposte e diverso nome, ma si tratta appunto di nuove avventure ancora, da mantenere in vita in un contesto comunque complicato. La storia di bar e ristoranti aperti negli ultimi cinque anni a Cagliari racconta questo.«Questo trend, però, sta cambiando grazie alla maggiore formazione e professionalità degli operatori», spiega Emanuele Frongia, numero uno della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Se tra il 2019 e il 2022, con il Covid in mezzo, il trend negativo è rimasto invariato, dallo scorso anno la situazione sta cambiando, seppure lentamente, e quest’anno si consolida», dice ancora.

La rivoluzione

La rivoluzione del “food” continua a investire la città, cambiando volto e profilo commerciale al centro (vedi via Garibaldi, per fare un esempio) e non solo. L’onda del cibo, infatti, tocca tutto il Comune, modificando lo status quo anche dei quartieri meno centrali. Sarà stato forse anche per quel leit motiv degli ultimi anni che recita “investire nella ristorazione è una garanzia”, fatto sta che le attività di ristorazione in città negli ultimi dieci anni sono cresciute di più di 400 unità. «Cagliari, rispetto ad altre città, ha un tasso di crescita e sopravvivenza superiore», gongola Frongia. Perché? «La professionalizzazione degli operatori», risponde. «Ormai nessuno si avventura più in questo mondo solo perché ha un po’ di risorse da investire. Chi decide di entrare, lo fa con un progetto, con un piano di sviluppo che mette al centro la formazione. E questo accade perché è il mercato a richiedere quelle competenze, se non le hai sei fuori», spiega ancora Frongia. «a testimonianza di questo, registriamo il fatto che proprio alla nostra associazione di categoria», ma non è l’unica, «si rivolgono sempre più imprenditori per corsi di formazione che non sono obbligatori. Arrivano per un aggiornamento professionale, per imparare nuove tecniche, per aggiornarsi sulle questioni amministrative», aggiunge.

Cause

Tradotto: senza paracadute ed esperienza, rischiando di sfracellarsi al suolo, quasi nessuno più si avventura nella ristorazione. Poi certo, la mortalità è un fattore fisiologico di tutti i settori produttivi, compreso la ristorazione. Ma la “colpa” non è più l’inesperienza. Le ragioni principali sono altre. Quali? Il sovrannumero di bar e ristoranti in alcune zone, per esempio. A questo si aggiunge un discorso legato agli immobili che ospitano le attività. Nel centro storico nascono attività anche molto piccole perché c’è un grande problema del valore degli asset immobiliari che sono la vera discriminante.

Innovazione

Per i ristoratori la parola d’ordine è innovazione: «In una città turistica come Cagliari, la ristorazione è parte determinante dell’offerta turistica», dice ancora. Cucina di stagionalità, legame con il territorio, limitato utilizzo delle plastiche e meno sprechi alimentari. Oggi adottare comportamenti legati alla sostenibilità ambientale è una consapevolezza largamente diffusa, anche a tavola. I ristoratori cagliaritani dunque fanno la differenza quando cucinano, adottando menu e modelli economici che siano buoni sia per la nostra salute che per il Pianeta. ( ma. mad. )

